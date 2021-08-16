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Vasco anuncia que irá multar e afastar MT por três dias após atleta ser flagrado em festa

Neste domingo, circulou nas redes sociais um vídeo em que o meio-campista, de 20 anos, aparece em uma festa na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 22:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 22:30
Crédito: MT desfalca o Vasco no duelo contra o Londrina na quarta, as 21h30, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco
O meio-campista MT foi flagrado em uma festa na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Com isso, o Vasco anunciou na noite deste domingo que irá multar o atleta de 20 anos e o afastar dos treinamentos no CT Moacyr Barbosa por pelo menos três dias. Com isso, ele estará fora da partida contra o Londrina, na quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pela Série B.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Confira na íntegra o comunica oficial do Vasco da Gama:
O Club de Regatas Vasco da Gama tomou conhecimento do vídeo que circula na internet onde o atleta do futebol profissional MT aparece aglomerando, neste domingo, na cidade de Cabo Frio (RJ).
Todos os atletas haviam sido terminantemente proibidos de frequentar ambientes fechados com aglomerações e de festa, respeitando protocolo sanitário da COVID-19.
O Departamento de Futebol do Vasco informa que MT será multado - pela aglomeração e por descumprimento de regras de conduta contratuais - e afastado das atividades no CT Moacyr Barbosa por, pelo menos, três dias, quando iniciará sessão de testes de COVID.

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