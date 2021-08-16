Vasco anuncia que irá multar e afastar MT por três dias após atleta ser flagrado em festa

Crédito: MT desfalca o Vasco no duelo contra o Londrina na quarta, as 21h30, em São Januário (Rafael Ribeiro/Vasco

O meio-campista MT foi flagrado em uma festa na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Com isso, o Vasco anunciou na noite deste domingo que irá multar o atleta de 20 anos e o afastar dos treinamentos no CT Moacyr Barbosa por pelo menos três dias. Com isso, ele estará fora da partida contra o Londrina, na quarta-feira, às 21h30, em São Januário, pela Série B.

> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Confira na íntegra o comunica oficial do Vasco da Gama:

O Club de Regatas Vasco da Gama tomou conhecimento do vídeo que circula na internet onde o atleta do futebol profissional MT aparece aglomerando, neste domingo, na cidade de Cabo Frio (RJ).

Todos os atletas haviam sido terminantemente proibidos de frequentar ambientes fechados com aglomerações e de festa, respeitando protocolo sanitário da COVID-19.