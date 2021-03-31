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Vasco anuncia que associados Trans poderão utilizar seus nomes sociais na carteirinha do clube

Essa política é desenvolvida pelo Departamento de Responsabilidade Social e História do Clube, e desta vez em parceria com a Vice-Presidência de Comunicação (Secretaria)
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Publicado em 31 de Março de 2021 às 18:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 18:46
Crédito: Vasco celebra o dia internacional da visibilidade Trans (Divulgação/Vasco da Gama
Um clube que historicamente sempre lutou pelas causas sociais, o Vasco anunciou, por meio de nota oficial, mais uma novidade aos seus sócios. No Dia Internacional da Visibilidade Trans, o Gigante da Colina divulgou que os associados Trans poderão utilizar seus nomes sociais nas carteirinhas do clube. Um passo importante para combater a homofobia nos estádios e valorizar os torcedores e a causa LGBTQIA+.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaDe acordo com o site oficial do clube, esta política é desenvolvida pelo Departamento de Responsabilidade Social e História do Clube, e desta vez em parceria com a Vice-Presidência de Comunicação (Secretaria). Ela pretende defender a inclusão, e os direitos sociais, algo que sempre marcou a história do Vasco da Gama.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Na última semana, o clube fez uma postagem em suas redes sociais em celebração ao Dia Nacional do Orgulho Gay. Além desta iniciativa, o Cruz-Maltino pretende lançar uma camisa alternativa e inclusiva em apoio às causas da comunidade LGBTQIA+.
Confira a nota oficial do Vasco
No Dia Internacional da Visibilidade Trans, o Vasco da Gama chama atenção para a possibilidade de associados trans poderem utilizar seus nomes sociais na carteirinha de sócio do Clube, em qualquer modalidade (sócio-torcedor ou estatutário).
O Vasco lançará algumas ações para que cada vez mais pessoas trans, e a comunidade LGBTQIA+ no geral, façam parte de sua história, que sempre foi inclusiva.
Este movimento faz parte da criação de uma política perene que tem sido desenvolvida pelo Departamento de Responsabilidade Social e História do Clube, desta vez em parceria com a Vice-Presidência de Comunicação (Secretaria).

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