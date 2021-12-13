Vasco anuncia oficialmente a saída de Marquinhos Gabriel, que não terá contrato renovado para 2022

O Vasco segue no processo de reformulação do seu elenco para a temporada 2022. Com isso, o clube anunciou a saída do meio-campista Marquinhos Gabriel, que não terá seu contrato renovado para 2022. O jogador atuou a temporada inteira, porém não conseguiu ter regularidade e agradar a torcida vascaína. Desde sua chegada no início da temporada, contratado depois de passagens por Athletico Paranaense e Cruzeiro, Marquinhos Gabriel atuou em 42 partidas com seis assistências e marcou sete gols. O atual vínculo do jogador se encerra no fim de dezembro.

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Marquinhos Gabriel é o décimo jogador a deixar o Vasco para a próxima temporada. Além dele, os zagueiros Walber e Ernando, os volantes Andrey, Michel e Romulo, o lateral-esquerdo Zeca e os atacantes Léo Jabá e Germán Cano também deixaram o clube para a próxima temporada. Até o momento, a equipe de São Januário não anunciou contratações em seu elenco para 2022.

Confira a nota oficial do Vasco sobre a saída de Marquinhos Gabriel

Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu na tarde desta segunda-feira (13/12) a saída do meio-campo Marquinhos Gabriel. O atleta não terá o contrato renovado após o término do vínculo.

Contratado no início da temporada após passagens por Athletico Paranaense e Cruzeiro, Marquinhos Gabriel se despede do Gigante da Colina com 42 partidas disputadas, seis assistências e sete gols marcados. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e o deseja sorte na sequência da carreira.