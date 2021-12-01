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Vasco anuncia o fim das negociações para o retorno de Ricardo Gomes

Por meio de uma nota, o clube informou que ambas as partes decidiram encerrar cordialmente as conversas para um possível retorno do ex-técnico ao Cruz-Maltino...
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Publicado em 

01 dez 2021 às 17:17

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 17:17

O Vasco anunciou oficialmente, na tarde desta terça-feira, o fim das negociações com Ricardo Gomes. Por meio de uma nota, o clube informou que ambas as partes decidiram encerrar cordialmente as conversas para um possível retorno do ex-técnico ao Cruz-Maltino. Até o momento, não foi informado o motivo para o fim das tratativas.
O Gigante da Colina também informou que segue reformulando o Departamento de Futebol visando a temporada 2022 e que em breve irá comunicar as mudanças. O presidente Jorge Salgado citou o nome de Ricardo Gomes em um vídeo divulgado por um torcedor na última segunda-feira.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Ao longo da última semana, Ricardo Gomes negociava para ocupar o cargo de diretor técnico, uma espécie de coordenador do futebol, sendo o elo entre o CEO (sigla para Chief Executive Officer, espécie de diretor principal, no caso, do futebol). O clube pretende trazer também um diretor executivo para ocupar a pasta que era de Alexandre Pássaro.
Após uma campanha melancólica na Série B, o Vasco planeja anunciar nomes para diversos cargos do Departamento de Futebol. Além de um diretor técnico e um de futebol, o clube negocia também negocia com um treinador para a próxima temporada. O nome de Zé Ricardo é o favorito e também foi citado pelo presidente no vídeo.
Confira a nota oficial do Vasco sobre o fim da negociação com Ricardo Gomes
O Club de Regatas Vasco da Gama e Ricardo Gomes decidiram encerrar cordialmente, nesta quarta-feira (01/12), as negociações para uma possível vinda do profissional para São Januário. O Gigante da Colina segue reformulando o Departamento de Futebol visando a temporada 2022 e comunicará em seus veículos oficiais tão logo esse processo seja concluído.
Crédito: RicardoGomesnãoiráretornaraoVasconapróximatemporada(Foto:Paulo

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