Vasco anuncia empresa de consórcio como nova patrocinadora; marca estampará barra inferior do uniforme

Crédito: Vasco anuncia acordo com aMultimarcas Consórcios até o fim de 2022(Divulgação/Vasco

O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira, uma nova patrocinadora. Trata-se da Multimarcas Consórcios, que terá contrato até o fim de 2022. A empresa atua na área de administração de consórcios em todo o país, e estampará a barra inferior frontal do uniforme da equipe de futebol profissional. Além disso, a marca será a patrocinadora oficial da VascoTV.- A parceria que firmamos com o Vasco da Gama é um orgulho para todos nós da Multimarcas, principalmente porque é um clube das maiores e mais bonitas histórias do Brasil. É uma conquista e uma honra nossa estarmos juntos com o clube da cruz de malta, pois essa parceria vai além dos gramados - disse Fernando Lamounier, diretor da Multimarcas Consórcios, em entrevista ao site oficial do clube carioca.

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Segundo a nota publicada, a camisa do Vasco chega a 85% de valorização em 2021 O Vice-Presidente de Marketing e Novos Negócios do Cruz-maltino, Vitor Roma também falou sobre o acordo.

- Muito feliz com a chegada da Multimarcas ao Vasco, mais um parceiro que compreendeu a grandeza do Clube e confiou no processo de reconstrução que vem sendo desenvolvido. Que seja o início de uma parceria de muitos anos – pontuou Vitor Roma, Vice-Presidente de Marketing e Novos Negócios do Vasco.

De acordo com Fernando Lamounier, diretor da Multimarcas Consórcios, a empresa enxergou no Gigante da Colina o enorme potencial de engajamento da torcida também no ambiente digital. A Multimarcas Consórcios é uma das maiores administradoras do Brasil, sendo a maior do Estado de Minas Gerais.

- Queremos, junto desse canhão de comunicação que é o Vasco da Gama, educar os clientes sobre o que é e o que não é o Segmento de Consórcio, sobre ser um mecanismo de planejamento financeiro e que você pode ser contemplado no começo, no meio ou no final, por isso é uma poupança programada e muito mais atrativa que financiamentos e empréstimos. Temos muito o que conquistar e juntos com o Vasco, um dos maiores clubes do país, temos certeza de que teremos muitas vitórias pela frente – finalizou.

Por fim, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, também falou sobre o acordo e deu boas-vindas ao novo patrocinador. Além disso, nesta temporada, o clube renovou o contrato com a Havan e acertou novas parcerias com Forte Aliança e Pixbet.

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