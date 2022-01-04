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Vasco anuncia contratação por empréstimo de atacante Raniel, do Santos

O jogador desembarcou no Rio de Janeiro e vinha realizando exames médicos antes da assinatura do vínculo. Ele já treinou com o elenco cruzmaltino nesta terça-feira (4) no CT Moacyr Barbosa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jan 2022 às 20:22

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 20:22

 O Vasco anunciou seu oitavo reforço para a temporada. Trata-se do atacante Raniel, de 25 anos, que chega por empréstimo do Santos até o fim de 2022.
Vasco
Raniel teve uma passagem apagada pelo Santos e foi apresentado ao Vasco Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O jogador desembarcou no Rio de Janeiro e vinha realizando exames médicos antes da assinatura do vínculo. Ele já treinou com o elenco cruzmaltino nesta terça-feira (4) no CT Moacyr Barbosa.
Natural do Recife, Raniel se profissionalizou no Santa Cruz, mas foi com a camisa do Cruzeiro que começou a ganhar destaque no cenário nacional. Na equipe mineira, o atacante disputou 88 jogos, marcou 16 gols e foi bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018). Foi negociado com o São Paulo em 2019, porém permaneceu pouco tempo no clube tricolor.
Ao término do Campeonato Brasileiro, Raniel se transferiu para o Santos e permaneceu no clube da Vila Belmiro nas duas últimas temporadas, mas teve uma passagem sem brilho, tendo feito 33 jogos, três gols e uma assistência. No período, conviveu com muitas lesões.
vasco
Raniel foi oficialmente contratado pelo Vasco por empréstimo Crédito: Divulgação/Vasco
Antes de Raniel, o Vasco já havia anunciado as contratações do goleiro Thiago Rodrigues e do volante Yuri, ambos ex-CSA; o zagueiro equatoriano Luis Cangá, do Delfín (EQU); o lateral esquerdo Edimar, do Red Bull Bragantino; o zagueiro Anderson Conceição, do Cuiabá; o meia Isaque, do Grêmio; o meia-atacante Vitinho, do Corinthians, além do técnico Zé Ricardo.
O clube cruzmaltino iniciou a pré-temporada na segunda (3) no CT Moacyr Barbosa sem a presença de seis jogadores que testaram positivo para a Covid-19: Nenê, Riquelme, Léo Matos, Luis Cangá, Galarza e Thiago Rodrigues.
O sexteto se apresentará somente no dia 11, quando a delegação começará a segunda etapa das atividades no CT João Havelange, em Pinheiral (RJ).

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