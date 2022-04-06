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futebol

Vasco anuncia contratação de Erick, artilheiro do Campeonato Gaúcho

Atacante, que se destacou pelo Ypiranga, chega por empréstimo até maio de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 14:43

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 14:43

Na tarde desta quarta-feira, o Vasco anunciou a contratação do atacante Erick, do Ypiranga. O jogador, que foi um dos principais destaques do Campeonato Gaúcho, é mais um reforço para a disputa da Série B e chega ao Gigante por empréstimo até o final de maio de 2023.Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino:
''Um dos grandes destaques do Ypiranga, finalista da última edição do Campeonato Gaúcho, o atacante Erick Samuel é mais um reforço do Vasco da Gama para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina finalizou nesta quarta-feira (06/04) a contratação do jogador de 25 anos, por empréstimo, até 30 de maio de 2023.
Natural de Pelotas (RS), Erick é formado na base do Grêmio e participou de alguns jogos pela equipe profissional do Tricolor antes de ser vendido ao Vejle Boldklub, da Dinamarca. Em terras escandinavas, o novo reforço cruzmaltino conquistou a Segunda Divisão Dinamarquesa, em 2018.
Retornou ao Brasil no mesmo ano e somou passagens por Pelotas, Glória, Inter de lages, Hercílio Luz, Boa Esporte e Nova Mutum até acertar com o Ypiranga, em junho de 2021. Atacante de velocidade que pode atuar pelos lados do campo, Erick foi o artilheiro do Gauchão, com seis gols em 16 jogos.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇO
Nome completo: Erick Samuel Corrêa FariasApelido: ErickData de nascimento: 03/01/1997 (25 anos)Local de nascimento: Pelotas (RS)Altura: 1,72mPosição: AtacanteClubes: Grêmio, Vejle Boldklub (DIN), Boa Esporte (MG), Pelotas (RS), Glória (RS), Hercílio Luz (SC), Inter de Lages (SC), Avenida (RS), Nova Mutum (MT), Ypiranga (RS) e Vasco da Gama''
Crédito: ErickfoiumdosgrandesdestaquesdoCampeonatoGaúcho(Foto:EnocJúnior/Ypiranga

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