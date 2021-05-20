Vasco anuncia compra de Galarza: 'Acertamos em cheio'

Na tarde desta quinta-feira, em entrevista coletiva, o presidente Jorge Salgado anunciou que o Vasco exerceu a opção de compra do meio-campista Matías Galarza. Agora, o Cruzmaltino tem 60% do passe do paraguaio de 19 anos. O novo contrato é válido até o fim de 2025.> Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco- Torcida do Vasco, um prazer. Estamos aqui no CT, toda semana estou aqui conversando com Pássaro e jogadores. Mais uma vez ele me surpreende. Faço anúncio extremamente importante. Acho que acertamos em cheio no que vamos falar. Tínhamos que fazer esforço, tinha pedidos. Quero dizer para vocês que chegou esse momento. No início da semana, Pássaro chegou a entendimento sobre o Matías Galarza. Maior satisfação de que ele já é nosso jogador. 60% do passe pertencem ao Vasco. Abraço a vocês todos. Muito satisfeito de poder ter o Matías no nosso clube - comemorou Salgado.