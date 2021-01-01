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Vasco anuncia Alexandre Pássaro como novo diretor executivo do futebol profissional

Dirigente estava no São Paulo e exercia desde 2017 o cargo de Gerente Executivo de Futebol do Tricolor Paulista. O profissional se apresentará ao elenco vascaíno neste sábado...

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2021 às 15:58
Crédito: Alexandre Pássaro tem 31 anos, é formado em direito pela PUC-SP, e começou no jurídico do São Paulo (Divulgação
O Vasco anunciou oficialmente a contratação do seu novo diretor executivo do Departamento de Futebol Profissional, nesta sexta, primeiro dia do ano. Trata-se de Alexandre Pássaro, que estava no São Paulo desde janeiro de 2015 e exerceu o cargo de Gerente Executivo de Futebol do Tricolor Paulista do final de 2017 até o dia 31 de dezembro de 2020.
+Confira a tabela do Campeonato Carioca 2021 – Estou muito feliz por assumir esse grande desafio que é estar à frente do departamento de futebol do Vasco da Gama. É um sonho para qualquer profissional de futebol trabalhar neste clube, com tanta história e tradição. Minha motivação é enorme e tenho certeza que juntos – diretoria, comando técnico, jogadores e torcida – teremos momentos felizes pela frente – afirmou Pássaro ao site oficial do Vasco da Gama.
No Tricolor Paulista, o profissional foi um dos responsáveis pela modernização do Departamento de Futebol do São Paulo, que incluiu a criação do setor de Análise de Mercado e desenvolvimento da Análise de Desempenho, integração da área de saúde, criação de software de gestão interna, desenvolvimento e implantação de processos internos de gestão do departamento e criação, implantação e fixação da política contratual de atletas da base.
Durante sua passagem pelo atual líder do Campeonato Brasileiro, ele conduziu as principais negociações do clube, com nomes como: Daniel Alves, Hernanes, Bruno Alves, Tiago Volpi e Juanfran. Por outro lado, o dirigente também esteve à frente das saídas de David Neres, Antony, Luiz Araujo, Lucas Pratto, entre outros atletas.
Por fim, vale destacar que Alexandre Pássaro irá se apresentar ao elenco vascaíno neste sábado.

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