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Vasco anuncia adesão à Libra: 'Fundamental para o futuro do futebol brasileiro'

Cruz-Maltino é o nono clube a concordar com o modelo que já tinha oito signatários, mas que está longe de uma definição...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 19:23
Mais um clube aderiu à Libra (Liga do Futebol Brasileiro), que está em fase de estruturação para posterior assinatura e divisão de receitas. Na noite desta segunda-feira, foi o Vasco a entrar em acordo para a criação da entidade. Confira a nota publicada pelo site oficial do Cruz-Maltino."O Club de Regatas Vasco da Gama informa que, por decisão unânime da Diretoria Administrativa e pensando na importância da união dos clubes brasileiros, aderiu à Libra (Liga do Futebol Brasileiro). O Vasco acredita que a implantação da liga é fundamental para o futuro do futebol brasileiro e que o diálogo será fundamental para que seja encontrado um equilíbrio que atenda aos clubes e ao futebol como um todo. O Vasco da Gama trabalhará em conjunto com os parceiros membros da Libra para que esse entendimento seja alcançado no prazo mais curto possível."Agora são nove os clubes que vão estudar a contraproposta de outros 23 que discordam do modelo inicialmente proposto. Aderiram à Libra, até o momento, Vasco, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Ponte Preta.
Crédito: JorgeSalgadoéopresidentedoVasco,queaderiuàLibranestasegunda-feira(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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