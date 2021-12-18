Vasco anuncia a contratação do zagueiro equatoriano Luís Cangá

O Vasco segue o processo de reformulação de seu elenco. Com isso, o clube anunciou a contratação do zagueiro Luis Cangá, que vinha defendendo as cores do Delfín Sporting (EQU). O equatoriano tem 26 anos e chega ao Cruz- Maltino com contrato inicial de três meses, com opção de renovação até o final do ano.Luís Cangá é natural de Guayaquil e foi descoberto pela LDU. Pela equipe equatoriana, o defensor atuou entre os anos de 2009 e 2017, marcando cinco gols em 61 partidas disputadas. Em 2018, ele se transferiu para o Delfín Sporting e se tornou uma peça importante do time.