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futebol

Vasco anuncia a contratação do zagueiro equatoriano Luís Cangá

Defensor, de 26 anos, chega ao Cruz- Maltino com contrato inicial de três meses, com opção de renovação até o final do ano. Ele jogou a Libertadores com a camisa do Delfín (EQU)...
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Publicado em 

18 dez 2021 às 11:37

Publicado em 18 de Dezembro de 2021 às 11:37

O Vasco segue o processo de reformulação de seu elenco. Com isso, o clube anunciou a contratação do zagueiro Luis Cangá, que vinha defendendo as cores do Delfín Sporting (EQU). O equatoriano tem 26 anos e chega ao Cruz- Maltino com contrato inicial de três meses, com opção de renovação até o final do ano.Luís Cangá é natural de Guayaquil e foi descoberto pela LDU. Pela equipe equatoriana, o defensor atuou entre os anos de 2009 e 2017, marcando cinco gols em 61 partidas disputadas. Em 2018, ele se transferiu para o Delfín Sporting e se tornou uma peça importante do time.
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O defensor terá a sua primeira experiência atuando em uma equipe de fora de seu país. Dessa forma, Cangá acumula passagens pela Seleção equatoriana e defendeu “La Tri” nas categorias sub-17 e sub-20. Em 2014, ele foi convocado para três amistosos da equipe principal do Equador e chegou a atuar contra a Seleção.
Na temporada, Luís Cangá disputou 29 jogos pelo campeonato equatoriano e da Supercopa. Ele marcou dois gols e não levou cartões. Na Libertadores, com camisa do Delfin, enfrentou Palmeiras e Santos.
FICHA TÉCNICA Nome completo: Luis David Cangá SánchezApelido: Luis CangáData de Nascimento: 15/06/1995 (26 anos)Local de Nascimento: Guayaquil (EQU)Altura: 1,90 mPosição: ZagueiroClubes: LDU (EQU), Delfín (EQU) e Vasco da Gama
Crédito: LuísCangá,ex-Delfin(EQU,éonovoreforçodoVascoparaapróximatemporada(Divulgação)

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