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Vasco anuncia a contratação do técnico português Ricardo Sá Pinto

Novo comandante de 48 anos assina com o Cruz-Maltino para ser o substituto de Ramon Menezes. Departamento de futebol está sendo completamente reformulado...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 12:15

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 12:15

Crédito: Ricardo Sá Pinto Pinto é rosto conhecido em Portugal, e terá seu primeiro trabalho no Brasil (Divulgação/Site Vasco da Gama
Nesta quarta, o Vasco anunciou a contratação do treinador português Ricardo Sá Pinto. O novo comandante, de 48 anos, viaja nesta quinta-feira para o Brasil. Esta será a primeira vez que o técnico comandará uma equipe brasileira na carreira. Ele chega para substituir Ramon Menezes, demitido na semana passada.
Além disso, o português chega ao Gigante da Colina com contrato até o fim do Campeonato Brasileiro ao lado de três profissionais para a comissão técnica: o auxiliar Rui Mota, o preparador físico João Moreira e o analista de desempenho Igor Dias.Conhecido pelo estilo inflamado à beira do campo, Ricardo Sá Pinto foi jogador profissional e atuou pelo Sporting e pela seleção portuguesa. Em 2012, iniciou a carreira de treinador no clube de Lisboa e acumula passagens por equipes na Sérvia, Bélgica, Polônia, Grécia e Arábia Saudita.
O último trabalho de Sá Pinto foi no Braga, de Portugal. De julho a dezembro de 2019, o técnico comandou a equipe em 30 partidas, com 18 vitórias, sete derrotas e cinco empates. Sob o seu comando, o time atingiu a melhor participação na história da fase de grupos da Liga Europa, com 14 pontos, e ainda chegou às semifinais da Taça da Liga de Portugal, torneio que viria a conquistar já com outro treinador.
Ele assumirá o Vasco em um momento de seis partidas sem vencer, incluindo três derrotas consecutivas e uma eliminação na Copa do Brasil para o rival Botafogo. O clube tem 18 pontos e ocupa a 10ª posição, após um início promissor no Campeonato Brasileiro.
Ricardo Sá Pinto será o terceiro técnico do Cruz-Maltino na temporada. O ano começou com Abel Braga, que deixou o comando em março após 14 jogos. Em seguida, Ramon Menezes comandou a equipe em 16 partidas e foi demitido após a derrota para o Bahia, na 14ª rodada.
Reformulação no departamento de futebol​A demissão de Ramon Menezes gerou um efeito dominó no departamento de futebol do clube. Também foram dispensados os auxiliares Thiago Kosloski e Junior Lopes (este auxiliar do clube), o preparador físico Leo Cupertino, o gerente de futebol, André Souza, e o coordenador-técnico, Antonio Lopes.

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