Vasco anuncia a contratação de Sarrafiore até o fim da temporada

O Vasco anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do oitavo reforço para a temporada 2021. Trata-se do meia argentino Martín Sarrafiore, que chega por empréstimo do Internacional e ficará cedido ao Cruz-Maltino até o fim de novembro, quando termina a Série B.
Confira a nota do Vasco na íntegra:
De olho na sequência da temporada, o Vasco da Gama acertou nesta sexta-feira (21/05) a contratação de mais um jogador. Trata-se do meio-campo Martín Sarrafiore, que vinha defendendo as cores do Internacional. O argentino de 23 anos chega ao Clube por empréstimo até o final da temporada.
Natural de Villa Ballester, na Argentina, Martín Nicolas Sarrafiore é cria das divisões de base do Huracán, mas soma experiências nos times infantis do Boca Juniors, do Manchester City e do Barcelona. Em 2017, quando ainda possuía 19 anos, se destacou numa competição sul-americana e despertou o interesse do Internacional.
Foi contratado pelo Colorado no segundo semestre de 2018 e permaneceu na equipe de Porto Alegre até o ano passado, quando foi emprestado ao Coritiba para a disputa do Campeonato Brasileiro. Canhoto com bom porte físico e excelente poder de finalização, Sarrafiore chega como mais uma opção para fortalecer o setor ofensivo do Cruzmaltino.Ficha técnica do novo reforço:
Nome completo: Martín Nicolas SarrafioreApelido: SarrafioreData de nascimento: 20/07/1997 (23 anos)Local de nascimento: Villa Ballester (ARG)Altura: 1,80 mPosição: Meio-campoClubes: Huracán (2012-2018), Internacional (2018-2020), Coritiba (2020-2021) e Vasco da Gama (2021)