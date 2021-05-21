Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco anuncia a contratação de Sarrafiore até o fim da temporada

Meia argentino chega por empréstimo do Internacional e é o oitavo reforço para 2021
Publicado em 21 de Maio de 2021 às 11:15

LanceNet

Crédito: Divulgação/Vasco
O Vasco anunciou na manhã desta sexta-feira a contratação do oitavo reforço para a temporada 2021. Trata-se do meia argentino Martín Sarrafiore, que chega por empréstimo do Internacional e ficará cedido ao Cruz-Maltino até o fim de novembro, quando termina a Série B.
+ Elenco fechado? Vasco pode ter mais reforços para a Série B. EntendaConfira a nota do Vasco na íntegra:
De olho na sequência da temporada, o Vasco da Gama acertou nesta sexta-feira (21/05) a contratação de mais um jogador. Trata-se do meio-campo Martín Sarrafiore, que vinha defendendo as cores do Internacional. O argentino de 23 anos chega ao Clube por empréstimo até o final da temporada.
Natural de Villa Ballester, na Argentina, Martín Nicolas Sarrafiore é cria das divisões de base do Huracán, mas soma experiências nos times infantis do Boca Juniors, do Manchester City e do Barcelona. Em 2017, quando ainda possuía 19 anos, se destacou numa competição sul-americana e despertou o interesse do Internacional.
Foi contratado pelo Colorado no segundo semestre de 2018 e permaneceu na equipe de Porto Alegre até o ano passado, quando foi emprestado ao Coritiba para a disputa do Campeonato Brasileiro. Canhoto com bom porte físico e excelente poder de finalização, Sarrafiore chega como mais uma opção para fortalecer o setor ofensivo do Cruzmaltino.Ficha técnica do novo reforço:
Nome completo: Martín Nicolas SarrafioreApelido: SarrafioreData de nascimento: 20/07/1997 (23 anos)Local de nascimento: Villa Ballester (ARG)Altura: 1,80 mPosição: Meio-campoClubes: Huracán (2012-2018), Internacional (2018-2020), Coritiba (2020-2021) e Vasco da Gama (2021)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados