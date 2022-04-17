Vasco amplia recorde negativo na Série B

O Vasco segue sem vencer na Série B 2022. Neste sábado, o time foi até Maceió e ficou apenas no empate em 1 a 1 com o CRB, repetindo o resultado da estreia na competição, contra o Vila Nova. Somando a edição passada, já são dez jogos seguidos sem vitórias na 2ª divisão, a pior marca da história do clube.
O último triunfo do Cruz-Maltino no campeonato aconteceu no dia 16 de outubro do ano passado, quando bateu o Coritiba por 2 a 1, em São januário, com gols de Cano e Nenê. Fernando Diniz ainda era o técnico vascaíno. De lá pra cá, foram cinco empates e cinco derrotas, tendo marcado apenas 9 gols e sofrido 22 - um saldo negativo de 13.
JEJUM DE VITÓRIAS DO VASCO NA SÉRIE B
- 24/10/2021 - Náutico 2x2 Vasco- 29/10/2021 - Vasco 1x3 CSA- 04/11/2021 - Guarani 1x0 Vasco- 07/11/2021 - Vasco 0x4 Botafogo- 10/11/2021 - Vasco 0x3 Vitória- 15/11/2021 - Vila Nova 2x2 Vasco- 19/11/2021 - Vasco 2x2 Remo- 28/11/2021 - Londrina 3x0 Vasco- 08/04/2022 - Vasco 1x1 Vila Nova- 16/04/2022 - CRB 1x1 Vasco