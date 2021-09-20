Vasco ainda não venceu em setembro e diminuiu as chances de conquistar o acesso à Série A; veja os números

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco novamente teve a vitória em suas mãos e sofreu o empate no fim. Pelo segundo jogo seguido, o time deixou pontos importantes pelo caminho. Com isso, a equipe ainda não venceu em setembro e viu suas chances de acesso diminuírem. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade caiu para 3%, restando treze rodadas para o fim da Série B.Com 34 pontos, Cruz-Maltino necessita de uma arrancada na reta final da Série B, porém não esboça reação. O time fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas novamente cometeu erros defensivos e viu a vitória escapar no fim. Uma repetição dos mesmos erros do duelo contra o CRB, apenas três dias depois.

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Contra o Brasil de Pelotas, a equipe teve a chance de abrir o placar, mas Cano desperdiçou o pênalti. Com um erro individual do goleiro Vanderlei, , o time teve que correr atrás e conseguiu o empate no fim. Diante do Avaí, o Cruz-Maltino não teve força para voltar com os três pontos e a defesa novamente deu espaços.

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Com a chegada de Fernando Diniz, o time melhorou em campo, porém demonstrou mais uma vez a fragilidade defensiva. No Rei Pelé, o Vasco controlou o jogo, mas tomou o gol de empate aos 46 do segundo tempo. Neste domingo, o filme se repetiu, e novamente a defesa não teve força para segurar o ataque adversário, e o Cruzeiro arrancou o empate.

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Na sexta, o time volta a campo, às 21h30, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. com 34 pontos, a diferençara para o G4 é de sete pontos, mas pode aumentar para dez caso o CRB derrote o lanterna Brasil de Pelotas, nesta terça-feira, no Bento Freitas.

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