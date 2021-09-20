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Vasco ainda não venceu em setembro e diminuiu as chances de conquistar o acesso à Série A; veja os números

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, probabilidade de acesso caiu para 3%. Com 34 pontos, Cruz-Maltino necessita de uma arrancada na reta final da Série B...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 18:03
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco novamente teve a vitória em suas mãos e sofreu o empate no fim. Pelo segundo jogo seguido, o time deixou pontos importantes pelo caminho. Com isso, a equipe ainda não venceu em setembro e viu suas chances de acesso diminuírem. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, a probabilidade caiu para 3%, restando treze rodadas para o fim da Série B.Com 34 pontos, Cruz-Maltino necessita de uma arrancada na reta final da Série B, porém não esboça reação. O time fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas novamente cometeu erros defensivos e viu a vitória escapar no fim. Uma repetição dos mesmos erros do duelo contra o CRB, apenas três dias depois.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Contra o Brasil de Pelotas, a equipe teve a chance de abrir o placar, mas Cano desperdiçou o pênalti. Com um erro individual do goleiro Vanderlei, , o time teve que correr atrás e conseguiu o empate no fim. Diante do Avaí, o Cruz-Maltino não teve força para voltar com os três pontos e a defesa novamente deu espaços.
+ Filme repetido: boa atuação vale pouco para um Vasco desesperado e com defesa sempre vazada
Com a chegada de Fernando Diniz, o time melhorou em campo, porém demonstrou mais uma vez a fragilidade defensiva. No Rei Pelé, o Vasco controlou o jogo, mas tomou o gol de empate aos 46 do segundo tempo. Neste domingo, o filme se repetiu, e novamente a defesa não teve força para segurar o ataque adversário, e o Cruzeiro arrancou o empate.
+ Vasco terá um desfalque e um retorno contra o Brusque, na próxima rodada da Série B
Na sexta, o time volta a campo, às 21h30, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. com 34 pontos, a diferençara para o G4 é de sete pontos, mas pode aumentar para dez caso o CRB derrote o lanterna Brasil de Pelotas, nesta terça-feira, no Bento Freitas.
Confira as chances de acesso de cada clube da Série B
1º - Coritiba - 96.32º - Goiás - 88.23º - Botafogo - 87.44º - CRB - 49.05º - Guarani - 22.06º - Avaí - 18.57º - Sampaio Corrêa - 10.58º - Náutico 7.39º - Operário (PR) - 7.110º - Remo - 5.811º - CSA - 3.512º - Vasco - 3.013º - Cruzeiro - 0.8514º - Brusque - 0.2615º - Ponte Preta - 0.2616º - Vila Nova - 0.1117º - Vitória - 0.02518º - Londrina - 0.00319º - Brasil de Pelotas - 0.00020º - Confiança - 0.000

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