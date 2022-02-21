Vasco ainda não está classificado à semifinal do Campeonato Carioca. Entenda a matemática

Diferentemente do que o LANCE! havia publicado na primeira versão da crônica do jogo Audax x Vasco, o Cruz-Maltino ainda não está classificado à semifinal do Campeonato Carioca. Não matematicamente.Nesta oitava rodada, o Vasco chegou a 19 pontos. Tem mais três jogos por fazer. Não pode mais ser alcançado por Madureira e Portuguesa, primeiros times fora da zona de classificação. Empatados com oito pontos, ambos têm mais três jogos por fazer. Podem chegar, no máximo, a 17 pontos.

Só que mais abaixo na tabela, em nono lugar, está o Resende - que joga contra o Boavista nesta segunda-feira -, que tem um jogo atrasado por fazer. O time do Sul do estado soma cinco pontos em seis partidas. Tem mais cinco por fazer, no total. Ou seja: pode chegar a 20, passando o Vasco.

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Na prática, o Resende precisaria ganhar todos os jogos - inclusive do Vasco, na última rodada - e o Cruz-Maltino poderia, no máximo, somar um ponto. A disputa, então, se daria nos critérios de desempate.