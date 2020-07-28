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Vasco adia jogo-treino com sócios-torcedores para setembro

Evento em que vascaínos disputam uma partida no novo Centro de Treinamento do Cruz-Maltino ao lado de ídolos teve a data trocada de 22 de agosto para 12 de setembro...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 15:59
Crédito: Divulgação
Os sócios-torcedores do Vasco que haviam adquirido ingressos para a disputa de um jogo-treino no novo CT do clube terão que esperar. Prezando por uma maior qualidade do evento e pela segurança dos participantes, o Cruz-Maltino decidiu adiar a data festiva, inicialmente prevista para 22 de agosto, para o dia 12 de setembro.
Os sócios que já haviam adquirido a participação para o dia 22 de agosto e não puderem estar presentes no dia 12 de setembro, terão sete dias, a partir desta terça-feira, para fazer o cancelamento através do atendimento do Ingresso Certo, que funciona 24h, através dos seguintes canais:
Telefone SAC: (21) 3957-9293Whatsapp: (11) 94928 – 0880E-mail: [email protected] virtual: www.ingressocerto.com
O evento
No evento, sócios e torcedores terão a oportunidade de disputar um jogo-treino de 30 minutos no campo do Nosso CT. Cada time será composto por 11 vascaínos que irão escolher o horário e a posição em que querem atuar. Cada equipe será treinada por um ídolo cruzmaltino.
Os torcedores que participarem vão receber um kit com a camisa oficial e exclusiva do Nosso CT, um calção, meias, máscara de proteção e um tubo de álcool gel. Haverá ainda a realização de até um Jogo Premium, com o diferencial de, neste modelo, cada time ter um ídolo jogando ao lado dos participantes.

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