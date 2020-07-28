Vasco adia jogo-treino com sócios-torcedores para setembro

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Os sócios-torcedores do Vasco que haviam adquirido ingressos para a disputa de um jogo-treino no novo CT do clube terão que esperar. Prezando por uma maior qualidade do evento e pela segurança dos participantes, o Cruz-Maltino decidiu adiar a data festiva, inicialmente prevista para 22 de agosto, para o dia 12 de setembro.

Os sócios que já haviam adquirido a participação para o dia 22 de agosto e não puderem estar presentes no dia 12 de setembro, terão sete dias, a partir desta terça-feira, para fazer o cancelamento através do atendimento do Ingresso Certo, que funciona 24h, através dos seguintes canais:

O evento

No evento, sócios e torcedores terão a oportunidade de disputar um jogo-treino de 30 minutos no campo do Nosso CT. Cada time será composto por 11 vascaínos que irão escolher o horário e a posição em que querem atuar. Cada equipe será treinada por um ídolo cruzmaltino.