Vasco aciona autoridades, reverte adiamento e jogo contra o Bahia será neste domingo

Só resta ser oficializado, mas o Vasco conquistou uma vitória nos bastidores. A partida contra o Bahia, que foi adiada deste domingo para esta segunda-feira será realizada na data anteriormente prevista. A informação foi publicada primeiramente pelo "SBT" e confirmada pelo LANCE!.Para reverter a decisão tomada a partir de uma recomendação do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe), o Vasco acionou o vice-presidente da Ferj, Felipe Michel. O dirigente, que também é vereador do Rio pelo Progressistas, revelou a nova mudança.- Hoje, o vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, me procurou dizendo da importância de o jogo voltar para domingo porque não seria bom ter um jogo segunda e outro quinta-feira. O Vasco vem de uma vitória, é importante jogar domingo, importante para o futebol carioca. Então fiz contato com o presidente Rubens Lopes (da Ferj) e fizemos contato com o Coronel Henrique (secretário da Polícia Militar do Estado do Rio) - discursou, no palanque da Câmara de Vereadores, nesta terça-feira. E completou, adiante: