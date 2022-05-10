Vasco aciona autoridades, reverte adiamento e jogo contra o Bahia será neste domingo

Só resta ser oficializado, mas o Vasco conquistou uma vitória nos bastidores. A partida contra o Bahia, que foi adiada deste domingo para esta segunda-feira será realizada na data anteriormente prevista. A informação foi publicada primeiramente pelo "SBT" e confirmada pelo LANCE!.Para reverter a decisão tomada a partir de uma recomendação do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (Bepe), o Vasco acionou o vice-presidente da Ferj, Felipe Michel. O dirigente, que também é vereador do Rio pelo Progressistas, revelou a nova mudança.- Hoje, o vice-presidente geral, Carlos Roberto Osório, me procurou dizendo da importância de o jogo voltar para domingo porque não seria bom ter um jogo segunda e outro quinta-feira. O Vasco vem de uma vitória, é importante jogar domingo, importante para o futebol carioca. Então fiz contato com o presidente Rubens Lopes (da Ferj) e fizemos contato com o Coronel Henrique (secretário da Polícia Militar do Estado do Rio) - discursou, no palanque da Câmara de Vereadores, nesta terça-feira. E completou, adiante:
- Nós tivemos Flamengo x Vasco, no Maracanã, com 65 mil pessoas. Não tem cabimento levar o jogo do Vasco para segunda, deixando só o Botafogo no domingo, por questão de segurança. O Rio de Janeiro está pronto para grandes eventos, tem condições, sim, de ter o jogo do Vasco em São Januário e o do Botafogo no Engenhão - sublinhou.
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O horário da partida em São Januário, porém, ainda não está definido. Isso porque o Botafogo enfrentaria o Fortaleza no domingo, às 18 horas, mas com o adiamento de Vasco x Bahia, o confronto no Nilton Santos foi antecipado para as 16 horas. Este, porém, é o horário original da partida do Cruz-Maltino, se domingo. É o que falta ser definido para a oficialização do horário da partida do Cruz-Maltino.