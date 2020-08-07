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Vasco acerta pagamento da folha salarial de maio dos funcionários

Anúncio foi feito pelo Vice-Presidente de finanças do clube, Carlos Leão. Cruz-Maltino agora está em dia com os atletas e tem pendente apenas o mês de junho com os colaboradores...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 15:31

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 15:31

Crédito: Bárbara Mendonça/LANCE!
O Vasco acertou, nesta sexta-feira, a quitação da folha salarial dos funcionários, referente ao mês de maio. O pagamento foi feito um dia depois do acerto do pagamento do mês de junho aos jogadores, incluindo direitos de imagem. Na última quinta-feira, os funcionários também já haviam recebido os valores da folha de abril, incluindo daqueles que recebem como Pessoa Jurídica. O anúncio foi feito pelo VIce-Presidente de Finanças, Carlos Leão, via Twitter. - Funcionários/PJ: Salários Abril (ontem) e Maio (hoje) pagos: Um mês pendente. Atletas do Futebol: Salário Imagem de Junho pagos. Salário, Imagem e Acordo em dia. Agora é trabalhar com foco no dia 20. Ninguém disse que seria fácil. Vamos em frente! - postou o dirigente.
De acordo com Leão, o Cruz-Maltino agora está em dia com os jogadores quanto à Salário, Imagem e Acordos. Já com os colaboradores do clube, fica pendente apenas o mês de junho.
Conforme acordo antigo do clube, a data de pagamento é sempre no dia 20 de cada mês, de modo que julho ainda não venceu. Em junho, atletas e diretoria chegaram a um consenso para o equacionamento de dívidas.

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