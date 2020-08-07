Vasco acerta pagamento da folha salarial de maio dos funcionários

O Vasco acertou, nesta sexta-feira, a quitação da folha salarial dos funcionários, referente ao mês de maio. O pagamento foi feito um dia depois do acerto do pagamento do mês de junho aos jogadores, incluindo direitos de imagem. Na última quinta-feira, os funcionários também já haviam recebido os valores da folha de abril, incluindo daqueles que recebem como Pessoa Jurídica. O anúncio foi feito pelo VIce-Presidente de Finanças, Carlos Leão, via Twitter. - Funcionários/PJ: Salários Abril (ontem) e Maio (hoje) pagos: Um mês pendente. Atletas do Futebol: Salário Imagem de Junho pagos. Salário, Imagem e Acordo em dia. Agora é trabalhar com foco no dia 20. Ninguém disse que seria fácil. Vamos em frente! - postou o dirigente.