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futebol

Vasco acerta com o atacante angolano Toko Filipe

Jogador de 21 anos firmou vínculo até outubro do ano que vem e chega para ser, primeiramente, observado, num processo de intercâmbio junto ao Louletano (POR)...
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Publicado em 

17 out 2020 às 16:40

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 16:40

Crédito: Toko Filipe é jovem revelação angolana, ainda tentando se firmar na carreira (Reprodução/Instagram
Além do técnico Ricardo Sá Pinto, o Vasco tem mais um integrante que fala português, mas não é brasileiro. O atacante angolano Toko Filipe, de 21 anos, foi contratado para um período de intercâmbio. A informação foi publicada originalmente pelo "Ge", e confirmada pelo LANCE!.Basicamente desconhecido no futebol brasileiro, Filipe atuou ano passado no Louletano, que disputa o equivalente ao terceiro escalão do futebol lusitano. O vínculo de empréstimo dele com o Cruz-Maltino vai até outubro de 2021.
Naturalmente, ele não pode jogar neste domingo, contra o Internacional. Tampouco Leonardo Gil. O técnico Sá Pinto estará em Porto Alegre, mas ainda não à beira do campo.

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