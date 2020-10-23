Vasco acerta com Léo Matos, lateral-direito do PAOK, da Grécia

O Vasco tem um novo lateral-direito: Léo Matos, de 34 anos, e que defende o PAOK, da Grécia, será liberado e assinará com o Cruz-Maltino por um ano. A informação foi publicada originalmente pelo site "Ge" e confirmada pelo LANCE!.Revelado pelo Flamengo, Léo fez pouco sucesso no Brasil, mas construiu carreira na Ucrânia e estava à beira do Mar Mediterrâneo há cinco anos. O acerto dele com o clube de São Januário já é dado como certo.
Ele chega para posição carente. O mais experiente, Yago Pikachu, foi barrado recentemente por Cayo Tenório. Este, porém, falhou no jogo contra o Corinthians no lance que resultou no primeiro gol do time paulista, na última quarta-feira. Claudio Winck fora liberado há pouco mais de um mês.
Na última quinta-feira, este LANCE! havia antecipado que as negociações por Valencia e Blessing estavam encerradas e que o Vasco aguardava por Patrick e mais dois reforços. Léo Matos se confirma num deles.