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Vasco acerta a contratação por empréstimo do argentino Leonardo Gil, do Al-Ittihad

Gigante da Colina aguarda a vinda do atleta para a realização de exames médicos. O jogador chega por empréstimo até junho de 2021, e o clube terá a opção de compra...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 15:21

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 15:21

Crédito: Reprodução/Twitter/Rosario Central
Em busca de reforços para a sequência da temporada, o Vasco acertou a contratação por empréstimo do argentino Leonardo Gil, de 29 anos, que pertence ao Al-Ittihad. O clube aguarda a vinda do atleta para a realização de exames médicos e assinar um contrato até junho de 2021, com opção de compra.
Durante o Clássico dos Milhões deste último sábado, em que o Vasco foi derrotado por 2 a 1, a conta oficial do Al-Ittihad no Twitter divulgou uma despedida ao atleta, lhe desejando sucesso e citando o Cruz-Maltino como seu novo clube. O Lance! confirmou a informação sobre a negociação com o argentino. Ao longo da temporada, o Vasco tem tido muita dificuldade na criação das jogadas e carece de criatividade no meio-campo. Com isso, Leonardo Gil chega para reforçar o setor e ajudar Martín Benítez. Caso o jogador tenha condições, já poderá entrar em campo contra o Internacional no próximo domingo, em Porto Alegre.
Vale destacar que o argentino foi revelado pelo CAI, e teve uma passagem de destaque pelo Olimpo, da Segunda Divisão argentina, em 2012, quando ajudou o time a conquistar o acesso à elite do futebol hermano. Na temporada 14/15, ele assinou com o Estudiantes, e já teve passagens por clubes como Talleres e Rosário Central.
No Gigante de Arroyito, o meio-campista disputou 64 partidas, marcou 3 gols e deu dezesseis assistências até ser negociado com o Al-Ittihad. Na equipe saudita, ele fez um gol em 15 jogos.

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