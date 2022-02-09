Vasco acerta a contratação do técnico Gustavo Almeida, ex-Corinthians, para comandar a equipe Sub-17

O Vasco anunciou, nesta quarta, a contratação do técnico Gustavo Almeida para comandar a equipe Sub-17. O profissional, que teve uma passagem pelo Corinthians, já foi apresentado aos atletas e a comissão técnica da categoria e comandou sua primeira atividade. Ele chega para ocupar o cargo deixado po Rafael Paiva, e conquistou o Campeonato Paulista da categoria em 2021.– A expectativa é imensa. É uma oportunidade gigantesca estar aqui dentro, vivendo num clube que tem muita tradição na formação de jogadores, muitos jogadores do cenário internacional passaram pelo Vasco e trabalhar com atletas desse perfil, de muita qualidade técnica, identificados com o clube é uma coisa que eu acredito. O processo de formação acho que passa por isso. Dos jovens entenderem o que é o clube, o que significa estar no clube e ajudar nesse processo é o que eu gosto de fazer - disse o treinador, e acrescentou:

- Vim acreditando muito no que está sendo feito aqui, nas pessoas que aqui estão, pra gente poder fazer um grande trabalho esse ano, representar muito bem essa camisa e honrar a tradição de ter bons jogadores, que vão se preparar para estar no profissional, na Seleção Brasileira e em grandes clubes do mundo no futuro – completou.

O profissional realizou a sua primeira atividade no campo anexo de São Januário. Em entrevista ao site oficial do clube carioca, ele falou sobre a recepção de atletas e comissão técnica nesta quarta.

– A recepção foi muito boa. Tanto por parte dos atletas, desde o dia 1 mostrando comprometimento, uma fome de ganhar, um time que já foi vencedor ano passado, com essa vontade de querer conquistar mais, elevar o nível da categoria. Isso me impressionou, além da condição técnica, coragem, criatividade - afirmou, e emendou:

- Isso já foi mostrado nesse primeiro tempo. A comissão técnica já vem do ano passado, vendo os jogos deu pra perceber que, além da qualidade individual dos jogadores, existe um trabalho consistente, qualificado e minha expectativa é também aprender com eles, o que tiver de conhecimento e conteúdo para agregar ao trabalho que vamos fazer neste ano - frisou.

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O treinador iniciou sua carreira no Pão de Açúcar-SP, como Preparador Físico, ainda em 2006. Três anos depois foi auxiliar técnico do clube e ficou até setembro de 2010. No Red Bull Brasil, ocupou os cargos de Auxiliar Técnico e Preparador Físico do Sub-20 por duas temporadas, e em seguida comandou o Sub-15.

No Corinthians, Gustavo Almeida ficou nos últimos três anos e trabalhou com os atletas da seguintes gerações: 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006. Com experiência, ele chega ao Cruz-Maltino para comandar o Sub-17 dos Meninos da Colina.