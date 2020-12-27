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futebol

Vasco abusa dos erros, perde para o Athletico-PR e desperdiça chance de sair do Z4

Cruz-Maltino cometeu falhou na defesa e no ataque, foi dominado pelo Furacão e viu a equipe mandante abrir seis pontos na corrida contra o rebaixamento no Brasileirão...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 20:12
Crédito: Talles Magno entrou no intervalo, mas não teve efeito prático (Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Agência Lancepress!
Mais uma partida do Vasco. Mais uma em que o time foi dominado. Mais uma derrota. Desta vez por 3 a 0 para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na noite deste domingo, em Curitiba (PR). Com o resultado, o Furacão foi a 34 pontos e o Cruz-Maltino ficou com 28 pontos, desperdiçando a chance de sair da zona de rebaixamento.
+ CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRO E OS PRÓXIMOS JOGOSFalha e gol do FuracãoO Vasco teve duas investidas nos primeiros minutos de partida, mas o Athletico também. Thiago Heleno subiu sozinho, na primeira. Na segunda, Neto Borges forçou um passe para Andrey, na saída de bola. Richard roubou a bola e Nikão deslocou Fernando Miguel para abrir o placar, aos nove minutos.
Impedimento de um lado, gol do outroO Furacão, mais tranquilo, dominou as ações. O Cruz-Maltino até ameaçou, aos 29 minutos, pouco depois Cano fez um gol, mas estava impedido... mas foi o time da casa quem fez o gol. Neto Borges cometeu novo erro, Leo Cittadini chutou e Fernando Miguel quase segurou a bola. No quase, espalmou nos pés de Carlos Eduardo, que ampliou.
Impedimento de um lado, gol do outro (de novo)O Vasco voltou do intervalo com três alterações, e com melhor desempenho, que se traduziu no gol de Germán Cano. O problema foi que foi marcado impedimento na jogada. A trocação foi franca nos minutos seguintes. O maior perigo, porém, foi do Furacão. Tanto que, aos 15 minutos, Carlos Eduardo ampliou o placar com um chute rasteiro, de fora da área.
Poderia ser piorO Vasco preciso se lançar ao ataque e deixou espaços. Até criou chances, perdeu todas e poderia ter tomado mais gols.
FICHA TÉCNICAATHLETICO-PR 3 X 0 VASCO
Data/Hora: 27/12/2020, às 18h15Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)Renda/Público: Portões fechados
Cartões amarelos: CarlinhosCartão vermelho:
Gols: Nikão (9'/1ºT 1-0), Carlos Eduardo (37'/1ºT 2-0; 15'/2ºT 3-0)
ATHLETICO-PR: Santos, Jonathan (Khellven, 18'/2ºT), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard (Jadson, 39'/2ºT), Christian (Lucho González, 30'/2ºT) e Léo Cittadini (Fernando Canesin, 30'/2ºT); Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer (Walter, 18'/2ºT) - Técnico: Paulo Autuori.
VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos (Yago Pikachu, 23'/2ºT), Werley, Leandro Castan e Neto Borges; Andrey (Tiago Reis, 33'/2ºT) e Marcos Junior (Talles Magno, Intervalo); Vinícius (Gil, Intervalo), Carlinhos e Juninho (Torres, Intervalo); Cano - Técnico: Rui Mota.

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