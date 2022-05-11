Vasco abre venda de ingressos para jogo contra o Bahia

O Vasco abriu os ingressos para a partida contra o Bahia, pela 7ª rodada da Série B do Brasileirão, às 10h desta quarta-feira. A partida será em São Januário às 16h do próximo domingo.
Os preços variam entre R$ 60 e R$ 100. Sócios Gigante têm desconto de acordo com o plano que possuem e podem até mesmo entrar de graça, mediante Check-in na plataforma do Cruz-Maltino.
As entradas estão disponíveis, por enquanto, apenas online - em sociogigante.com/ingressos ou no site do "Meu Bilhete". Os ingressos começam a ser vendidos nos pontos físicos a partir das 11h desta quinta-feira.PREÇOS
Social – R$100,00VIP – R$80,00Arquibancada – R$60,00Visitante – R$60,00
VALORES POR SETOR
Setor Social:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00
Setor VIP:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$24,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$24,00Estatutário Norte a Sul – R$40,00Estatutário Camisas Negras – R$40,00Estatutário – R$40,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$24,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$24,00Norte a Sul – R$40,00Camisas Negras – R$72,00
Setor Arquibancada:
Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$18,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$18,00Estatutário Norte a Sul – R$30,00Estatutário Camisas Negras – R$30,00Estatutário – R$30,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$18,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$18,00Norte a Sul – R$30,00Camisas Negras – R$54,00
PONTOS DE VENDA
Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 9 – 11h às 18hBilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18h