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Vasco abre negociação com Vanderlei Luxemburgo e aguarda resposta ainda nesta quinta-feira

Técnico que esteve em São Januário no ano passado virou o alvo prioritário após a negativa de Zé Ricardo. Time pode virar o ano já com o novo treinador definido...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 14:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 14:35
Crédito: Vanderlei Luxemburgo esteve no Vasco em 2019 (André Melo Andrade/MyPhoto Press/Lancepress!
O Vasco abriu negociação para o retorno de Vanderlei Luxemburgo. Após Zé Ricardo rejeitar a oferta do Cruz-Maltino, o treinador veterano passou de favorito, conforme o LANCE! havia antecipado, a alvo concreto e prático. Tal evolução foi publicada primeiramente pelo site "Ge" e confirmada pelo L!, que apurou a expectativa por uma resposta ainda nesta quinta-feira.As tratativas estão sendo conduzidas por Alexandre Pássaro, que se desligou do São Paulo. O dirigente contratado para o departamento de futebol tem se reportado tanto a Alexandre Campello, atual presidente, quanto a Jorge Salgado, que será empossado na segunda quinzena de janeiro.
Vanderlei Luxemburgo foi contratado no ano passado e comandou campanha que resultou numa bem sucedida fuga do rebaixamento, antes até da rodada final. Desta vez, são 12 jogos que o Cruz-Maltino tem para tentar evitar a quarta queda à Série B na história do clube.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
A saída de Luxa se deu pelas dívidas e pela falta de perspectiva de maior investimento - ele assumiu o Palmeiras, em seguida. As cinco folhas salariais que foram devidas no momento da saída do treinador estão negociadas.

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