Varane sobre parceria com Sergio Ramos no Real Madrid: 'Não há necessidade de nos comunicarmos'

Raphael Varane, zagueiro do Real Madrid, comentou sobre como é jogar ao lado de Sergio Ramos. Em entrevista à “Eurosport”, o francês afirmou que não sente necessidade de se comunicar com o capitão, pois ambos já se conhecem dentro de campo e sabem os movimentos que devem realizar.- Sempre estou lá para guiar e orientar meus companheiros. Jogamos juntos há 10 anos. Não há necessidade de nos comunicarmos, nos conhecemos. A complementaridade e a experiência não são um mito. Sabemos como o outro se move. Não precisa pensar, sabemos para onde o outro vai.