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Varane sobre parceria com Sergio Ramos no Real Madrid: 'Não há necessidade de nos comunicarmos'

Defensor merengue afirma que ambos os zagueiros já se conhecem e entendem o movimento que o outro vai fazer dentro de campo sem precisar se falar...
LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 10:40

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 10:40

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Raphael Varane, zagueiro do Real Madrid, comentou sobre como é jogar ao lado de Sergio Ramos. Em entrevista à “Eurosport”, o francês afirmou que não sente necessidade de se comunicar com o capitão, pois ambos já se conhecem dentro de campo e sabem os movimentos que devem realizar.- Sempre estou lá para guiar e orientar meus companheiros. Jogamos juntos há 10 anos. Não há necessidade de nos comunicarmos, nos conhecemos. A complementaridade e a experiência não são um mito. Sabemos como o outro se move. Não precisa pensar, sabemos para onde o outro vai.
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Apesar da parceria, ambos os defensores podem deixar o Real Madrid na próxima temporada. Enquanto Sergio Ramos será livre para negociar com qualquer clube a partir de junho, Varane possui contrato até 2022, não renovou seu vínculo e interessa a diversos clubes da Premier League.

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