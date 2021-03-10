Varane deve pedir para deixar o Real Madrid ao final da temporada

O zagueiro Raphael Varane está pensando em pedir para ser transferido do Real Madrid na próxima janela de transferências, segundo o jornal “As”. O jogador está em uma posição confortável, pois se o clube não aceitar o desejo, o atleta pode sair sem custos no próximo ano, uma vez que seu contrato termina em 2022.O clube espanhol sabe que a situação é difícil de reverter, pois a provável saída não tem relação com nenhum fator econômico, mas sim do desejo do defensor em experimentar uma nova liga após 10 anos defendendo as cores do Real Madrid. A Premier League, em especial o Manchester United, é um dos destinos mais cotados.
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Os merengues irão escutar ofertas caso Varane peça, oficialmente, para sair, mas Zidane espera convencê-lo a permanecer. Além do francês, a equipe também pode perder Sergio Ramos ao fim desta temporada e já atua no mercado em busca de contratações. Alaba é o nome mais forte no momento, mas Koundé e Pau Torres também estão na lista dos espanhóis.