Varane deve pedir para deixar o Real Madrid ao final da temporada

O zagueiro Raphael Varane está pensando em pedir para ser transferido do Real Madrid na próxima janela de transferências, segundo o jornal “As”. O jogador está em uma posição confortável, pois se o clube não aceitar o desejo, o atleta pode sair sem custos no próximo ano, uma vez que seu contrato termina em 2022.O clube espanhol sabe que a situação é difícil de reverter, pois a provável saída não tem relação com nenhum fator econômico, mas sim do desejo do defensor em experimentar uma nova liga após 10 anos defendendo as cores do Real Madrid. A Premier League, em especial o Manchester United, é um dos destinos mais cotados.