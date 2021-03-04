Varanda espera 'gritaria, beijos e abraços' da família após marcar primeiro gol pelo Corinthians

Crédito: Agência Corinthians

Em seu segundo jogo como profissional, o atacante do Corinthians, Rodrigo Varanda, de 18 anos, espera muita festa dos seus familiares, após marcar o gol do empate em 2 a 2 no clássico entre Timão e Palmeiras, nesta quarta-feira (3), pela segunda rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Após a sua estreia como profissional, no empate em 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, no último domingo (28), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela primeira partida do Paulistão, um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou a festa que a família do jogador fez quando ele chegou em casa.

Agora, com o primeiro tento anotado, o atacante espera mais comemoração das pessoas próximas, mas alerta que a recepção será seleta, por conta das precaução relativas a pandemia do novo coronavírus.

- Vai estar só a família por causa do coronavírus, mas vai ser inesquecível, não sei como que vão estar meus familiares em casa - disse Varanda em entrevista ao Premiere ao fim do Dérbi.

- Bastante gritaria, beijos, abraços... é isso - completou, ao ser questionado sobre o que esperava ao retornar a sua residência após o jogo.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosRodrigo ressaltou que o gol teve importância maior por ter decidido o clássico, já que com 25 minutos de jogo o Palmeiras já vencia por 2 a 0, gols marcados por Lucas Lima e Gabriel Silva, que também debutou como profissional. O Timão diminuiu ainda na etapa inicial, com Mateus Vital, que também foi o responsável pela assistência para o gol de empate anotado por Varanda.

- Alegria imensa poder fazer esse gol e ajudar a equipe, ainda mais que estava perdendo por 2 a 1, fiz o gol e empatamos. É uma sensação maravilhosa, não tem como falar, só quem faz sabe como é que é. Essa camisa pesada, a história que tem o Corinthians. Só tenho a agradecer a Deus por isso - pontuou a prata da casa.