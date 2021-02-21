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Vão ser desfalques? Flamengo explica situações físicas de Gabigol, Rodrigo Caio e Diego Ribas

Os três jogadores saíram durante a etapa final e serão reavaliados no CT Ninho do Urubu, nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 fev 2021 às 18:38

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 18:38

Crédito: Divulgação/Brasileirão
Após a vitória de virada sobre o Internacional, o Flamengo explicou as situações físicas de três jogadores que foram substituídos durante o segundo tempo da partida. De acordo com o clube, Gabigol saiu com um mal-estar, enquanto Rodrigo Caio sentiu dores no tornozelo direito e Diego Ribas, dores na posterior da coxa direita.
+ ATUAÇÕES: Gustavo Henrique comete pênalti, mas Gerson, Arrascaeta e Gabigol comandam virada do FlamengoOs três jogadores serão reavaliados nesta segunda-feira no CT do Ninho do Urubu. O elenco do Flamengo se reapresentará e iniciará a preparação para a rodada final do Brasileirão contra o São Paulo. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.
Autor do gol da virada rubro-negra, Gabigol foi substituído pouco depois de balançar as redes. Antes, Rodrigo Caio e Diego já haviam saído de campo. O zagueiro sentiu o tornozelo após forte entrada de Praxedes, enquanto o meia parece ter sentido dores musculares em uma arrancada no início da etapa final.
+ Fla na liderança: simule os resultados finais do Brasileirão
Com o triunfo, o Flamengo chega à última rodada com 71 pontos e na liderança do Brasileirão, dependendo apenas de si para ser campeão. O último jogo será na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbi. No mesmo horário, o Inter, que tem 69 pontos, recebe o Corinthians, no Beira-Rio.

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