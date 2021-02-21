Vão ser desfalques? Flamengo explica situações físicas de Gabigol, Rodrigo Caio e Diego Ribas

Crédito: Divulgação/Brasileirão

Após a vitória de virada sobre o Internacional, o Flamengo explicou as situações físicas de três jogadores que foram substituídos durante o segundo tempo da partida. De acordo com o clube, Gabigol saiu com um mal-estar, enquanto Rodrigo Caio sentiu dores no tornozelo direito e Diego Ribas, dores na posterior da coxa direita.

+ ATUAÇÕES: Gustavo Henrique comete pênalti, mas Gerson, Arrascaeta e Gabigol comandam virada do FlamengoOs três jogadores serão reavaliados nesta segunda-feira no CT do Ninho do Urubu. O elenco do Flamengo se reapresentará e iniciará a preparação para a rodada final do Brasileirão contra o São Paulo. A partida está marcada para a próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi.

Autor do gol da virada rubro-negra, Gabigol foi substituído pouco depois de balançar as redes. Antes, Rodrigo Caio e Diego já haviam saído de campo. O zagueiro sentiu o tornozelo após forte entrada de Praxedes, enquanto o meia parece ter sentido dores musculares em uma arrancada no início da etapa final.

+ Fla na liderança: simule os resultados finais do Brasileirão