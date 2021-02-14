Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vão ser desfalques? Flamengo explica situações físicas de Gabigol e Arrascaeta

Rubro-Negro venceu o Corinthians por 2 a 1, neste domingo, mas a dupla de titulares saiu do Maracanã com dores e pode ser baixa na decisiva reta de chegada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2021 às 18:22

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:22

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo derrotou o Corinthians, neste domingo, por 2 a 1, e seguiu na cola do Internacional - que também venceu na tarde - pela disputa do título brasileiro. Mas há notícias ruins, inclusive envolvendo Gabigol, o herói da vitória: o centroavante e Arrascaeta saíram de campo com dores e serão examinados com mais precisão na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu. Assim que o árbitro apitou o fim do jogo no Maracanã, no duelo válido 36ª rodada do Brasileiro, o Flamengo comunicou as seguintes dores na dupla:
- O atleta Gabriel Barbosa sofreu entorse no joelho esquerdo; Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito. Ambos serão reavaliados na reapresentação, no CT - explicou o Rubro-Negro, via assessoria de imprensa.
Agora, o Flamengo terá uma semana cheia para recuperar os dois titulares e treinamentos, a iniciar a partir da tarde desta terça.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O próximo jogo, tido como uma decisão antecipada, será contra o Inter, ainda líder por um ponto de vantagem. O duelo será às 16h do próximo domingo (21), no Maracanã, pela 37ª - e penúltima - rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados