Vão ser desfalques? Flamengo explica situações físicas de Gabigol e Arrascaeta

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo derrotou o Corinthians, neste domingo, por 2 a 1, e seguiu na cola do Internacional - que também venceu na tarde - pela disputa do título brasileiro. Mas há notícias ruins, inclusive envolvendo Gabigol, o herói da vitória: o centroavante e Arrascaeta saíram de campo com dores e serão examinados com mais precisão na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu. Assim que o árbitro apitou o fim do jogo no Maracanã, no duelo válido 36ª rodada do Brasileiro, o Flamengo comunicou as seguintes dores na dupla:

- O atleta Gabriel Barbosa sofreu entorse no joelho esquerdo; Arrascaeta sentiu dores no tornozelo direito. Ambos serão reavaliados na reapresentação, no CT - explicou o Rubro-Negro, via assessoria de imprensa.

Agora, o Flamengo terá uma semana cheia para recuperar os dois titulares e treinamentos, a iniciar a partir da tarde desta terça.

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