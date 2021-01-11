Vanderlei Luxemburgo revela trabalho psicológico no Vasco: 'Confiança é fundamental ao atleta'

O Vasco deixou a zona de rebaixamento e um nível de futebol sofrível para dois jogos sem levar gol, uma vitória por 3 a 0 num clássico e a confiança de volta. É exatamente essa a palavra que os jogadores e o próprio Vanderlei Luxemburgo utilizam para resumir o que mudou de 2020 para 2021.- Com a autoestima lá embaixo, você não consegue produzir. Eles têm talento para trabalhar aqui. Jogar aqui é cobrança, mas tem que ter leveza, alegria. Falo com Talles que ele deu uma lambreta contra o Fortaleza, tomou um chute na cara, mas tirou o cara do jogo - exemplificou Vanderlei Luxemburgo. E concluiu: