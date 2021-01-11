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Vanderlei Luxemburgo revela trabalho psicológico no Vasco: 'Confiança é fundamental ao atleta'

Trinador contratado para finalizar a temporada cruz-maltina recuperou a autoestima dos jogadores, que trabalham, agora, fora da zona de rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 00:06

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 00:06

Crédito: Vanderlei Luxemburgo vive bom início de trabalho na segunda passagem pelo Vasco (Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
O Vasco deixou a zona de rebaixamento e um nível de futebol sofrível para dois jogos sem levar gol, uma vitória por 3 a 0 num clássico e a confiança de volta. É exatamente essa a palavra que os jogadores e o próprio Vanderlei Luxemburgo utilizam para resumir o que mudou de 2020 para 2021.- Com a autoestima lá embaixo, você não consegue produzir. Eles têm talento para trabalhar aqui. Jogar aqui é cobrança, mas tem que ter leveza, alegria. Falo com Talles que ele deu uma lambreta contra o Fortaleza, tomou um chute na cara, mas tirou o cara do jogo - exemplificou Vanderlei Luxemburgo. E concluiu:
- Confiança é fundamental ao atleta. Estamos tentando fortalecer esse aspecto. Ir para o treino e para o jogo feliz. Podemos avançar nesse aspecto - entende o treinador vascaíno.
O Vasco volta a campo no próximo sábado, contra o Coritiba. Das 12 finais citadas por Luxemburgo quando chegou, faltam dez.

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