Vanderlei Luxemburgo lamenta derrota do Vasco, mas avisa: 'Nossa competição é outra e estamos dentro'

O Vasco lutou, teve alguns bons momentos, mas não foi páreo para o Flamengo. Para o técnico Vanderlei Luxemburgo, o lamento pelo resultado continua, mas é preciso levantar a cabeça para seguir na luta contra o rebaixamento. Cientes de que há, inclusive, um confronto direto na próxima rodada.- Foram dois tempos distintos. Fomos muito mal no primeiro tempo e melhoramos no segundo. Mas jogamos contra uma grande equipe, o Flamengo é segundo colocado da competição, tem jogadores de alto nível e uma equipe muito boa. Melhoramos no segundo tempo e levamos o segundo gol quando estávamos equilibrando o jogo - ponderou o treinador. E completou: