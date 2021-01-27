Vanderlei Luxemburgo exalta empate do Vasco com o Palmeiras, mas cobra: Se forçassem, conseguiriam a vitória'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

Na tabela, o resultado foi positivo. O Vasco subiu um ponto após uma partida fora de casa contra um aspirante ao título do Campeonato Brasileiro. São quatro de distância para a zona de rebaixamento, agora. Mesmo assim, Vanderlei Luxemburgo queria mais.- O empate foi um bom resultado, mas queria que saíssem daqui com o sentimento de que, se forçassem, conseguiriam a vitória. Mas fizemos um jogo bom - afirmou o treinador, antes de completar:

- Quero que o Vasco acredite que pode ganhar do Palmeiras fora de casa. Tenho que mudar essa coisa de receio de agredir. Falei que o resultado foi bom, subimos um ponto, mas poderia ser melhor - entende o comandante.