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Vanderlei Luxemburgo exalta empate do Vasco com o Palmeiras, mas cobra: Se forçassem, conseguiriam a vitória'

Para o técnico do Vasco, atuação do Cruz-Maltino diante do time reserva do Verdão, mesmo em São Paulo, poderia ter resultado em mais do que a valorizada igualdade...
LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 22:58

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 22:58

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Na tabela, o resultado foi positivo. O Vasco subiu um ponto após uma partida fora de casa contra um aspirante ao título do Campeonato Brasileiro. São quatro de distância para a zona de rebaixamento, agora. Mesmo assim, Vanderlei Luxemburgo queria mais.- O empate foi um bom resultado, mas queria que saíssem daqui com o sentimento de que, se forçassem, conseguiriam a vitória. Mas fizemos um jogo bom - afirmou o treinador, antes de completar:
- Quero que o Vasco acredite que pode ganhar do Palmeiras fora de casa. Tenho que mudar essa coisa de receio de agredir. Falei que o resultado foi bom, subimos um ponto, mas poderia ser melhor - entende o comandante.
O Vasco, agora, segue para Atibaia, também no Estado de São Paulo. O próximo jogo é no domingo, contra o Bahia. Este, sim, um confronto direto na luta contra o rebaixamento.

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