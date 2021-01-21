  • Vanderlei Luxemburgo e Pássaro admitem má atuação do Vasco, mas criticam critérios da arbitragem
Vanderlei Luxemburgo e Pássaro admitem má atuação do Vasco, mas criticam critérios da arbitragem

LanceNet

21 jan 2021 às 00:48

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A derrota foi pesada. O 4 a 1 para o Red Bull Bragantino, na noite desta quarta-feira, evidencia que houve problemas no Vasco que jogou em Bragança Paulista. Mas tanto o técnico cruz-maltino, Vanderlei Luxemburgo, quando o diretor executivo de futebol, Alexandre Pássaro, entendem que os critérios da arbitragem comandada por Leandro Vuaden deixaram a desejar.- Acho que foi elástico demais. Quando estávamos em cima do Red Bull, ele não deu a falta no Andrey. Foi elástico demais. No primeiro tempo não fomos bem. Mas estávamos pressionando no segundo tempo. Poderia ter feito a diferença (o lance em Andrey). O critério que ele usou foi diferente. Mas não tenho que reclamar (pela derrota) porque o Bragantino fez um grande jogo - analisou o treinador do Vasco, citando um lance de falta em Carlinhos como exemplo.
O lance em questão foi o que resultou no terceiro gol do Red Bull Bragantino. A partida estava 2 a 1, com o time visitante pressionando. Na saída de jogo, perto da entrada da área, uma dividida resultou na perda da posse de bola por parte de Andrey. Alexandre Pássaro criticou o fato de o lance não ter sido nem indicado à revisão pelo árbitro de vídeo Daniel Bins.
- Não estamos justificando performance, resultado, posição na tabela. Mas que a arbitragem tenha o mesmo nível que nos é exigido. E ele (Vuaden) nem foi ver o VAR. Ninguém está dizendo que viraríamos o jogo, mas o jogo, hoje, foi decidido assim - entende o dirigente.
O Vasco volta a campo neste sábado. O duelo é com o Atlético-MG, no estádio de São Januário.

Tópicos Relacionados

vasco
Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflação no ES sobe em março pressionada pelo preço da gasolina
Imagem de destaque
Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde
Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

