Vanderlei Luxemburgo convoca torcida capixaba para Vasco x Rio Branco

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou que o Vasco escolheu o Espírito Santo para o amistoso de sábado contra o Rio Branco , às 15h30, no Kleber Andrade , pelo número de vascaínos no Estado e a importância de contar com o apoio da torcida nesse momento de preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro.

“Estamos num processo de formação da equipe para os 29 jogos que restam do Campeonato Brasileiro. Preferimos Vitória porque tem muitos vascaínos aí, então optamos por essa praça para que o torcedor do Vasco pudesse ver essa nova etapa nossa, assistindo a equipe jogar. Compareça lá e ajude o Vasco”, disse o treinador, que assumiu a equipe em maio e vem comandando a reação do time na competição.

Ingressos

Os ingressos estão à venda por R$ 30,00 (meia). A torcida vascaína vai ocupar os setores C e D. O setor B será destinado aos torcedores do Capa-Preta. Já o setor A vai receber torcida mista.

A capacidade do Kleber Andrade para a partida será de 19 mil torcedores. Têm direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos. A gratuidade é para crianças de até 2 anos.

O Vasco esteve no Kleber Andrade em fevereiro e venceu o Serra, pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Prest

Promoção

Leitores do Notícia Agora poderão pagar meia-entrada, bastando recortar o selo-desconto publicado diariamente no jornal e apresentar na hora da compra do ingresso em um dos pontos físicos.

Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

Vasco x Rio Branco

Data: sábado (29)

Local: Estádio Kleber Andrade

Horário: 15h30

Ingressos: R$ 30,00,00 (meia) e R$ 60,00 (inteira)