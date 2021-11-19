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Vanderlei Luxemburgo afirma que maior contratação para o clube será encerrar transfer ban

O treinador do Cruzeiro afirma que só assim o clube poderá se reforçar com mais qualidade para o próximo ano ...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 20:01

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 20:01

O Cruzeiro não aspira mais nada em campo. Mas tenta se movimentar para formar um time competitivo e tentar ter chances reais de voltar à primeira divisão em 2023. Porém, além de estar sem recursos para investir, o time celeste ainda precisa pagar dívidas na FIFA, o Transfer Ban, para poder voltar a contratar novos jogadores. Esse tema foi tratado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Ele disse que pagar o débito será o maior reforço da equipe azul em 2022. Luxa, que ainda não confirmou sua permanência, também revelou que no duelo contra o Náutico, na ultima rodada da Série B, haverá uma despedida para Rafael Sobis e Ariel Cabral. Confira nos videos o que disse o comandante celeste. O treinador cruzeirense também revelou que haverá uma despedida para Sobis e Ariel Cabral-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

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