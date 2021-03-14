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futebol

Van Dijk e Joe Gomez estão quase descartados da Eurocopa

Segundo Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, a expectativa é de que a dupla esteja pronta para a pré-temporada dos Reds. Ambos já estão conseguindo correr...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 10:37

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 10:37
Crédito: PETER BYRNE / POOL / AFP
Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, confirmou que Van Dijk e Joe Gomez devem perder a Eurocopa e seguirão se recuperando de suas graves lesões no joelho para a próxima temporada. Ambos já começaram a correr, mas estão longes de participar de um treinamento com contato total. O torneio de seleções está programado para iniciar no dia 11 de junho.- De acordo com as informações que eu tenho, será improvável (que eles joguem a Eurocopa). Não que eu não os permita ir, mas por conta da extensão das lesões. Todos esperamos que eles estejam prontos para a pré-temporada conosco.
> Veja a tabela da Premier League
Frank de Boer irá sentir muito a ausência de Van Dijk, principal nome do sistema defensivo da Holanda, enquanto Joe Gomez pode perder sua segunda grande competição com a Inglaterra por conta de lesão, uma vez que já ficou de fora da Copa do Mundo de 2018. Sem a dupla titular, o Liverpool também encontra problemas na temporada e não consegue defender o título da Premier League.

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