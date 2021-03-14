Van Dijk e Joe Gomez estão quase descartados da Eurocopa

Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, confirmou que Van Dijk e Joe Gomez devem perder a Eurocopa e seguirão se recuperando de suas graves lesões no joelho para a próxima temporada. Ambos já começaram a correr, mas estão longes de participar de um treinamento com contato total. O torneio de seleções está programado para iniciar no dia 11 de junho.- De acordo com as informações que eu tenho, será improvável (que eles joguem a Eurocopa). Não que eu não os permita ir, mas por conta da extensão das lesões. Todos esperamos que eles estejam prontos para a pré-temporada conosco.