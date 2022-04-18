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Van Dijk acredita que quádrupla coroa do Liverpool é ‘quase impossível’, mas revela: 'Um sonho’

Clube inglês já conquistou a Copa da Liga Inglesa e está na reta final das outras competições da temporada
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Publicado em 18 de Abril de 2022 às 12:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 12:49
O Liverpool ainda tem chance de ser campeão de tudo na temporada. Porém, para o zagueiro Van Dijk, a conquista da quádrupla coroa é muito difícil, mas ‘seria um sonho’ vencer todas as competições. > Guardiola e Klopp reprovam torcedores do Manchester City por ato em homenagem às vítimas de tragédia do Liverpool
- Ninguém fez uma quádrupla e nós vamos atrás disso. É quase impossível conseguir, mas seria um sonho. Toda essa conversa sobre o tríplice ou a quádrupla vem de fora e isso pode colocar maior pressão na equipe. É algo que qualquer um sonha conseguir um dia, ganhar todas as competições em que participa, mas vamos ver o que acontece. Tudo pode acontecer, tanto a nós como a outras equipes - revelou o zagueiro à imprensa inglesa.
Até aqui, o Liverpool já foi campeão da Copa da Liga Inglesa, está na semifinal da Champions League, na final da Copa da Inglaterra e disputa o título da Premier League com o Manchester City, que está na frente por um ponto de diferença.
Crédito: VanDijk,zagueirodoLiverpool(Foto:Divulgação/LFC

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