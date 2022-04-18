Van Dijk acredita que quádrupla coroa do Liverpool é ‘quase impossível’, mas revela: 'Um sonho’

O Liverpool ainda tem chance de ser campeão de tudo na temporada. Porém, para o zagueiro Van Dijk, a conquista da quádrupla coroa é muito difícil, mas ‘seria um sonho’ vencer todas as competições. > Guardiola e Klopp reprovam torcedores do Manchester City por ato em homenagem às vítimas de tragédia do Liverpool

- Ninguém fez uma quádrupla e nós vamos atrás disso. É quase impossível conseguir, mas seria um sonho. Toda essa conversa sobre o tríplice ou a quádrupla vem de fora e isso pode colocar maior pressão na equipe. É algo que qualquer um sonha conseguir um dia, ganhar todas as competições em que participa, mas vamos ver o que acontece. Tudo pode acontecer, tanto a nós como a outras equipes - revelou o zagueiro à imprensa inglesa.

Até aqui, o Liverpool já foi campeão da Copa da Liga Inglesa, está na semifinal da Champions League, na final da Copa da Inglaterra e disputa o título da Premier League com o Manchester City, que está na frente por um ponto de diferença.