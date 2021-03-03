Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Vamos treinar para sair com os três pontos na próxima partida', destaca Matheus Nascimento, do Botafogo
futebol

'Vamos treinar para sair com os três pontos na próxima partida', destaca Matheus Nascimento, do Botafogo

O Botafogo empatou contra o Boavista na estreia do Campeonato Carioca...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 20:26
Crédito: Vitor Silva / Botafogo
O Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro com empate por 0 a 0 contra o Boavista, no estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira. Após um jogo sem gols, a joia do Glorioso Matheus Nascimento lamentou o empate, mas mostrou foco para a próxima partida.+ Botafogo negocia com Marcinho, ex-Cuiabá e São Paulo, para 2021- Ficamos no empate, mas agora vamos treinar para sair com os três pontos na próxima partida.O novo camisa 9 do Botafogo quase fez um gol de cabeça em ótimo cruzamento de Bruno Nazário. No entanto, a bola parou no goleiro Kléver, do Boavista. O atacante de 17 anos lamentou não poder fazer um gol no dia no aniversário, mas destacou a grande defesa do arqueiro do Verdão de Saquarema.- Foi uma boa bola ali na área, consegui o cabeceio, mas o goleirão foi muito bem e (a defesa) foi muito mérito dele. Queria sim fazer um gol, mas vamos deixar para próxima partida para focar.
O Botafogo teve seis jogadores da base no time titular da partida desta quarta-feira. Nascimento elogiou a base do clube e comemorou a oportunidade a esses novos jogadores.
- (A molecada) está chegando forte sim, a gente tem uma base muito boa, os moleques que jogam na base, eu joguei no sub17 e no sub20. Fico feliz de vê-los tendo oportunidade também. Vamos trabalhar para conseguir a vitória.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados