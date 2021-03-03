'Vamos treinar para sair com os três pontos na próxima partida', destaca Matheus Nascimento, do Botafogo

O Botafogo estreou no Campeonato Brasileiro com empate por 0 a 0 contra o Boavista, no estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira. Após um jogo sem gols, a joia do Glorioso Matheus Nascimento lamentou o empate, mas mostrou foco para a próxima partida.+ Botafogo negocia com Marcinho, ex-Cuiabá e São Paulo, para 2021- Ficamos no empate, mas agora vamos treinar para sair com os três pontos na próxima partida.O novo camisa 9 do Botafogo quase fez um gol de cabeça em ótimo cruzamento de Bruno Nazário. No entanto, a bola parou no goleiro Kléver, do Boavista. O atacante de 17 anos lamentou não poder fazer um gol no dia no aniversário, mas destacou a grande defesa do arqueiro do Verdão de Saquarema.- Foi uma boa bola ali na área, consegui o cabeceio, mas o goleirão foi muito bem e (a defesa) foi muito mérito dele. Queria sim fazer um gol, mas vamos deixar para próxima partida para focar.