'Vamos trabalhar para não levar gol de bola parada', diz Zeca após empate do Vasco com o Madureira

Em Xerém, o Vasco marcou dois gols e parecia encaminhar a vitória, até que após dois vacilos em bolas paradas, cedeu o empate ao Madureira. Na saída de campo, o lateral Zeca, que marcou um golaço de fora da área, lamentou o resultado e disse que a defesa deve trabalhar para evitar esses lances, que tem sido recorrentes nos últimos jogos.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Estávamos conversando bastante. Antes, tomamos gol de bola parada. Estávamos bem, mas aconteceu essa infelicidade de tomar esses gols. Vamos trabalhar para não levar gol de bola parada - analisou o lateral vascaíno.
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Ao ser perguntado sobre a arbitragem, o atleta disse que reclamou da postura dos jogadores do Madureira, que segundo ele, valorizaram o empate e caíram no gramado. Além disso, o lateral-esquerdo disse que o time buscou o gol até o fim, mas não conseguiu sair do Los Larios com os três pontos.
- Só reclamei, pois quando eles estavam perdendo tocavam a bola rápido. E quando empataram o jogo ficaram enrolando em campo. Ficou muito tempo parado e só reclamei por isso para deixar o jogo rolar. As duas equipes estavam buscando o gol e acho que não tinha porque ficar caindo no chão ou algo assim. Nossa equipe buscou o gol até o final, mas infelizmente não deu, e conquistamos um ponto - explicou.
Na próxima rodada do Estadual, o Vasco entra m campo na terça-feira no clássico diante do Fluminense, no Raulino de Oliveira, às 21h35. O Tricolor suburbano, por sua vez, joga no dia seguinte contra o Botafogo, no Giulite Coutinho, às 17h.