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Valorizado! Em conversas para renovar, Hugo Souza é eleito o destaque da rodada da Copa do Brasil

Goleiro de 21 anos brilhou na vitória contra o Athletico-PR, por 1 a 0, quando realizou defesas difíceis e ainda pegou um pênalti na Arena da Baixada, pela ida das oitavas...

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 15:33
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Cada vez mais valorizado e em ascensão meteórica, Hugo Souza, em conversas para renovar com o Flamengo, teve a semana dos sonhos coroada com a eleição de destaque da rodada da Copa do Brasil. Em votação popular promovida pelo perfil da competição nas redes sociais, a atuação do goleiro na vitória diante do Athletico-PR, por 1 a 0, em Curitiba, foi escolhida como a principal da ida das oitavas. O camisa 45 chegou a defender um pênalti. Hugo Souza superou os seguintes itens na enquete: "São Paulo classificado (contra o Fortaleza, nos pênaltis)", "Vitórias dos visitantes" e "Vitória do Grêmio em casa". Neneca contou com 69,2% da preferência. Aos 21 anos, Hugo Souza está na crista da onda. Pulou da quarta para, ao menos até o último jogo, primeira opção na meta rubro-negra. No último jogo, foi titular mesmo com o retorno de Diego Alves, recuperado de uma lesão no ombro.
Hoje, o vínculo de Hugo é até setembro de 2023, com uma multa rescisória na casa dos 40 milhões de euros para o exterior (cerca de R$ 267,6 milhões na cotação atual). O clube visa renovar até o fim de 2025.
O Flamengo já está em conversas com o estafe de Hugo, mas a renovação só tende a ser agilizada após o acerto com Diego Alves, iminente e que está por detalhes burocráticos a fim de ser estendido por dois anos.

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