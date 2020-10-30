Valorizado! Em conversas para renovar, Hugo Souza é eleito o destaque da rodada da Copa do Brasil

Cada vez mais valorizado e em ascensão meteórica, Hugo Souza, em conversas para renovar com o Flamengo, teve a semana dos sonhos coroada com a eleição de destaque da rodada da Copa do Brasil. Em votação popular promovida pelo perfil da competição nas redes sociais, a atuação do goleiro na vitória diante do Athletico-PR, por 1 a 0, em Curitiba, foi escolhida como a principal da ida das oitavas. O camisa 45 chegou a defender um pênalti. Hugo Souza superou os seguintes itens na enquete: "São Paulo classificado (contra o Fortaleza, nos pênaltis)", "Vitórias dos visitantes" e "Vitória do Grêmio em casa". Neneca contou com 69,2% da preferência. Aos 21 anos, Hugo Souza está na crista da onda. Pulou da quarta para, ao menos até o último jogo, primeira opção na meta rubro-negra. No último jogo, foi titular mesmo com o retorno de Diego Alves, recuperado de uma lesão no ombro.