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Valladolid, clube de Ronaldo, e Vitória de Guimarães fazem consulta por Ênio, do Botafogo

Clubes, um da Espanha e outro de Portugal, perguntam sobre situação do atacante e monitoram números; não há nenhum tipo de proposta pelo atleta...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 12:16
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um jogador das categorias de base do Botafogo está sendo observado internacionalmente. Ênio, recentemente, recebeu consultas do Real Valladolid-ESP, clube de Ronald Fenômeno, e do Vitória de Guimarães-POR.
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Os clubes fizeram consultas nos últimos dias e perguntaram sobre a situação do jogador em termos salariais e contratuais - o atacante possui vínculo com o Botafogo até dezembro de 2022. Além disto, também monitoram números e atuações recentes.
Vale ressaltar que ainda não há nenhum tipo de proposta ou movimento mais avançado por parte de nenhum dos dois clubes. Tanto Valladolid quanto Vitória de Guimarães apenas colocaram Ênio em uma "lista de observação". A janela internacional está aberta.Por conta disto, Ênio segue a vida normalmente no Botafogo. O jogador, que ficou envolvido na equipe sub-20 nos últimos meses após ter participado de um torneio amador no Rio de Janeiro, voltou a figurar na rotina do elenco profissional. O atleta, inclusive, entrou em campo diante do Goiás, na última terça-feira, pela Série B do Brasileirão.
+ Veja a tabela da Série B
O atacante também treinou com a equipe principal durante esta semana, que marcou a contratação do técnico Enderson Moreira. A tendência é que ele volte a figurar entre os profissionais de forma definitiva.
O Valladolid atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol - o clube de Ronaldo foi rebaixado na última temporada. O Vitória, por sua vez, faz parte da elite do futebol português.

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