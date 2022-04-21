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Valeu, Nação! Contra o Palmeiras, torcida do Flamengo estabelece recorde de público do novo Maracanã

Público presente no jogo desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, foi o maior registrado em partidas de clubes desde a reforma do Maracanã para o Mundial de 2014...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2022 às 08:00
Nesta quarta-feira, no empate sem gols entre Flamengo e Palmeiras, a Nação estabeleceu um novo recorde de público do Maracanã, em partidas de clubes, após a reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014: 69.997 torcedores presentes (64.816 pagantes). A marca anterior já pertencia aos rubro-negros, em duelo contra o Independiente Del Valle na Recopa Sul-Americana de 2020.GALERIA: As imagens da festa da Nação em noite de recorde no Maracanã!Veja a classificação completa e as próximas rodadas da Série A do BrasileirãoNo jogo de 2020, que o Flamengo venceu por 3 a 0 sob o comando de Jorge Jesus e gols de Gabi e Gerson (2), e conquistou o título diante de 69.986 torcedores presentes (64.504 pagantes). Outra partida que beirou os 70 mil (marca superada apenas em confrontos de seleções após as obras para o Mundial) foi a vitória do Rubro-Negro por 1 a 0 sobre o CSA, pelo Campeonato Brasileiro de 2019: 69.846 presentes (65.649 pagantes) naquela ocasião.Essas três partidas foram disputadas no Maracanã apenas com a torcida do Flamengo, o que "dá" aos rubro-negros cerca de 4 mil entradas a mais, referentes ao Setor Sul, que é ocupado pela torcida visitante habitualmente. Contra CSA e Independiente Del Valle (EQU), houve um acordo entre clubes, e os torcedores desses times foram posicionados em camarotes do estádio.
Já na partida desta quarta-feira, contra o Palmeiras, a decisão da torcida única, respaldada pelo STJD, foi em reciprocidade ao jogo do Brasileirão 2019, no Allianz Parque, quando não foi permitida a entrada da torcida do Flamengo.
Crédito: TorcidadoFlamengolotouoMaracanãnestaquarta-feira(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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