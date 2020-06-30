ValeOIngresso: Flamengo põe ingressos simbólicos à venda; saiba mais

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Às vésperas de entrar em campo para enfrentar o Boavista, o Flamengo lançou uma venda virtual com ingressos simbólicos nos valores de 5, 10, 20 e 50 reais para que o torcedor possa colaborar diretamente com o Rubro-Negro. A ação foi batizada de #ValeOIngresso e é comercializada através de um site (clique aqui).

Cabe destacar que o Flamengo transmitirá a partida na FLA TV de forma gratuita e sem restrições. Ou seja, bastará acessar o canal oficial do clube no YouTube para acompanhar a atuação da equipe de Jorge Jesus, que joga a partir das 21h30 desta quarta, pela 5ª rodada da Taça Rio.E MAIS:Oito clubes apoiam 'MP dos direitos' em reunião com BolsonaroConselho Deliberativo do Flamengo aprova parceria com Banco BRBFlamengo vê Justiça rejeitar pedido da Globo para impedir transmissãoParceria entre Fla e BS2 chega ao último dia; como será o novo cicloO Flamengo vê o pedido da colaboração simbólica como uma medida para amenizar a falta de receita oriunda das bilheterias, que não geram verba desde março, por conta dos contratempos ocasionados pela pandemia da COVID-19.

TRANSMISSÃO ANUNCIADA E AGENDADA

Na última segunda-feira, o Rubro-Negro conseguiu uma vitória na Justiça, já que o juiz Ricardo Cyfer, da 10ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), indeferiu o pedido de liminar da Rede Globo e, consequentemente, manteve a posição da nova Medida Provisória (nº 984) publicada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Com isso, caso não haja recurso seguido de "vitória" por parte da emissora nas próximas horas, o Flamengo está liberado para transmitir os jogos em que for mandante no Carioca - como o desta quarta, diante do Boavista, no Maracanã.Transmissão na FLA TV já está agendada (Foto: Reprodução / YouTube)Visando recordes em sua plataforma no YouTube, o Flamengo, inclusive, já permite que os inscritos do canal definam um "lembrete" e aguardem a transmissão desta quarta, a iniciar às 19h30.

Everton Ribeiro, Diego Alves e Pedro Rocha, através das redes sociais do clube, convocaram a Nação. Assista:Tem alguém aí?