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Valencia x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes fazem duelo neste domingo na casa dos Morcegos, com o time catalão tentando manter a vaga entre os quatro primeiros na tabela de classificação do torneio nacional...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 11:05
A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Barcelona visita o Valencia, no Estádio de Mestalla, pela 26ª rodada do torneio nacional, tentando manter a vaga dentro do G-4. O jogo na casa dos Morcegos acontece às 12h15 (de Brasília).VALENCIANa zona intermediária da tabela de classificação, o Valencia não corre muitos riscos de rebaixamento, mas também parece que não terá forças para brigar por uma vaga nas competições europeias. Na última rodada, os Morcegos perderam para o Alavés, fora de casa, por 2 a 1.
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BARCELONAApós entrar no G-4, o Barcelona busca se manter dentro da zona de classificação da próxima Champions League. Em crescimento desde a chegada de Xavi, e com a contratação de novos reforços, o time catalão agora tenta dar sequência à nova era desde a saída de Lionel Messi.
+ Neymar em qual posição? Saiba quais são os 10 jogadores que mais receberam faltas desde 2016FICHA TÉCNICA
Valencia x BarcelonaLa Liga - Campeonato Espanhol25ª Rodada​Data e horário: 20/02/2022, às 12h15 (de Brasília)Local: Estádio de Mestalla, em Valência (ESP)Árbitro: Carlos Del Cerro GrandeAssistentes: José María Sánchez Martínez e Jorge Figueroa VázquezTransmissão: ESPN e Star+
PROVÁVEIS TIMES
VALENCIA (Técnico: Pepe Bordalás)Mamardashvili; Correia, Comert (Alderete), Diakhaby e Gayà; Foulquier, Soler, Moriba (Guillamón) e Bryan Gil; Gonçalo Guedes e Hugo Duro.
Desfalques: Cillessen (lesionados); Gabriel Paulista (dúvida).
BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Dest, Mingueza, Eric García e Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Pedri; Adama Traoré, Ferrán Torres e Gavi.
Desfalques: Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto e Alex Balde (lesionados); Daniel Alves e Piqué (suspensos); Lenglet, Memphis Depay e Araújo (dúvidas).
Crédito: BacelonavenceuoValenciapor3a1noprimeiroturno,noCampNou(Foto:LLUISGENE/AFP

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