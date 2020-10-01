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futebol

Valencia, Blessing... Vasco apela para a criatividade para reforçar o elenco

Cruz-Maltino busca no mercado estrangeiro as soluções para qualificar o grupo sem arcar com altos custos. Alexandre Campello havia indicado a chegada de dois jogadores...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 07:30

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 07:30

Crédito: Valencia fez carreira no Manchester United, e estava na LDU recentemente (Divulgação/Twitter Antonio Valencia
É público que o Vasco quer reforços para rechear o elenco comandado por Ramon Menezes na sequência da temporada. O próprio presidente do clube, Alexandre Campello, admitiu a busca. Mas como contratar quando a situação financeira do clube segue inspirando cuidados? A solução é a criatividade.Um jogador desejado é o meia-atacante ganês Latif Blessing, que joga no futebol dos Estados Unidos. Outro, mas com tratativa em estágio menos adiantado é o lateral-direito equatoriano Antonio Valencia, sem clube desde que teve o contrato com a LDU rescindido, em julho.
O perfil dos jogadores é diferente em partes, mas tem semelhança importante: apesar de o africano ter 23 anos e o ex-Manchester United 35, o custo para a assinatura de ambos com o Cruz-Maltino seria baixo pelas particularidades contratuais de cada um. Junte-se a isso a iminente saída de Bruno César, que deve retornar a Portugal, e a folha salarial do Vasco ganha ainda mais folga.
Para tentar efetivamente reforçar - tornar mais forte - o elenco sem desembolsar uma quantia que jogadores qualidade reconhecida habitualmente custam, o Cruz-Maltino olhou para fora do país. Uma vez que, no país, os melhores estão empregados e em constante utilização, foi a saída.
A estratégia é similar à que levou Carlinhos e Neto Borges à Colina. A expectativa, desta vez, é que reforços cheguem e convençam como titulares imediatamente.

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