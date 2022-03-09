Vale tudo? Saiba até onde o Palmeiras está disposto a ir para tirar o atacante Pedro do Flamengo

Por ordem da presidente Leila Pereira, o Palmeiras definiu um teto de R$ 130 milhões para contratar Pedro do Flamengo.A informação foi divulgada pela ESPN e confirmada ao LANCE! por pessoas ligadas à diretoria alviverde na manhã desta quarta-feira (9), após o clube rubro-negro recusar a proposta oficial enviada pelos paulistas de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) mais dois jogadores reservas do elenco por 80% dos direitos federativos do centroavante.

Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, o Rubro-Negro fez uma contraproposta de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 138 mi) mais a cessão dos meias Patrick de Paula e Gabriel Menino.

O L! apurou que o Verdão pretende convencer o rival a tirar R$ 8 milhões da pedida. E que vai exigir a manutenção em sua posse de parte dos direitos federativos dos atletas que serão repassados na negociação.

Não há confirmação oficial de que o Palmeiras esteja disposto a liberar Patrick de Paula e Gabriel Menino. Juntos, ambos têm valor de mercado superior ao de Pedro, 16 milhões de euros e 15 milhões de euros, respectivamente, o que soma R$ 170,7 mi.

Entretanto, o clima para os dois dentro do plantel piorou consideravelmente após serem cortados da lista dos inscritos que disputaram o Mundial de Clubes, no mês passado.

A reportagem apurou que na avaliação da comissão técnica, Patrick até procurou superar a suposta falta de comprometimento apontada pelo treinador Abel Ferreira antes do embarque para Abu Dhabi. Menino, por outro lado, entrou em choque com elenco, torcida e diretoria ao curtir a postagem do Chelsea comemorando o título da competição intercontinental.

O clube foi ao mercado anunciar que Menino está disponível para ser negociado. E teriam chegado sondagens do futebol dos EUA para tê-lo por empréstimo. Na avaliação do Verdão, jogar no Flamengo poderia valorizá-lo mais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Abrir os cofres se tornou única opção viável para gestão Leila

Pega de surpresa com a proposta milionária feita por Pedro, a primeira oficial de fato, a torcida palmeirense busca entender a mudança de postura da gestão Leila Pereira, que desde o início do ano vinha tendo uma postura de austeridade.

Na avaliação de conselheiros, opositores ou da situação, se tornou essencial a chegada de um nome de peso no elenco para acalmar os ânimos e enfim dar a Abel uma peça pedida por ele e que serviria como argumento para convencê-lo a renovar o seu contrato, que acaba no final do ano.

Financeiramente, a pressão por um reforço de nome cresceu após a derrota no Mundial e a divulgação do balanço financeiro que apontou superávit de R$ 123 milhões na última temporada. Além disso, o clube dá como certo a venda por um grande valor de alguns nomes do plantel, como o volante Danilo.

O Palmeiras aposta que pode convencer Pedro a jogar pelo clube pelo seu sonho de disputar a Copa do Mundo deste ano. Reserva de Gabigol no Fla, o centroavante não teria gostado de ficar sem disputar as Olimpíadas de Tóquio, no ano passado.

Pedro tem contrato até 2025 com o Rubro-Negro e uma multa de cerca de R$ 550 milhões. Caso aceite o proposto pelo Palmeiras, a transferência de Pedro seria a maior entre clubes brasileiros na história.