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Pré-Copa ES

Vale taça: Rio Branco e Desportiva planejam torneio amistoso em julho

Em preparação para a Copa Espírito Santo, os jogos podem acontecer no Engenheiro Araripe e Kleber Andrade

Publicado em 

24 mai 2019 às 13:41

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 13:41

A reedição de um duelo com mais de 50 anos de história pode valer taça. As diretorias de Rio Branco e Desportiva Ferroviária negociam um torneio amistoso, chamado de Super Clássico Capixaba, para o mês de julho, antes do início da Copa Espírito Santo.
Jogo entre Rio Branco e Desportiva, no Kleber Andrade, pelo Capixabão 2019 Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
Empolgado, o presidente do Rio Branco, Luciano Mendonça, já dá como certo o "torneio início" e acredita que o duelo pode acontecer em jogos de ida e volta, sendo um no Engenheiro Araripe e o outro no Kleber Andrade.
"Serão dois jogos, 180 minutos. São os dois maiores times do Espírito Santo num evento independente. Os dois maiores campeões capixabas, donos das duas maiores torcidas numa disputa valendo taça. Quem ganhar a soma das duas partidas leva o troféu. Teremos o apoio da Federação no que precisar, como reserva do Kleber Andrade e outras questões."
Já do lado grená, a cautela é a palavra de ordem. Rodrigo Rocha, gestor da Providing, empresa portuguesa que está gerindo o futebol profissional e sub-20 da Desportiva, revelou que a participação da equipe na Copa ES é um condicionante para a realização do desafio contra os Capa-Pretas. De acordo com o dirigente, a chance da Tiva jogar a Copa ES é de cerca de 80%.
"Estamos nessa conversa para fazer esse desafio em jogo único, possivelmente. A gente vai estar conversando para definir essa questão. Mas tudo depende da nossa participação na Copa ES. Amanhã (sexta) temos um arbitral, mas eu ainda vou fazer uma conferência com Portugal ainda antes do arbitral e depois vamos decidir como será feito o futebol. Mas ainda não está 100% que a Desportiva vá participar. Te digo que está 80%, muito bem encaminhado, mas eu dependo da Europa, de onde vem a verba. Aí vamos nos reunir com o Luciano (presidente do Rio Branco) depois do arbitral."
Caso a Desportiva jogue a Copa ES, os dois clubes se reúnem na próxima segunda-feira à tarde para "bater o martelo" sobre datas, horários e locais, além de fórmula de disputa do Super Clássico Capixaba.
Na última partida entre as equipes de Rio Branco e Desportiva Ferroviária, que foi pelo Capixabão deste ano, houve empate em 0 a 0. O jogo aconteceu no dia 09 de fevereiro, no Kleber Andrade.

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