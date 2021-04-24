Vale taça! Flamengo divulga escalação para enfrentar o Volta Redonda com Pedro e Gabigol juntos

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A poucos minutos de entrar em campo, o Flamengo divulgou a escalação da equipe que irá enfrentar o Volta Redonda, a partir das 19h, no Maracanã, em duelo que necessita apenas de uma vitória simples para conquistar a 23ª Taça Guanabara de sua história. E Rogério Ceni promoveu mudanças, inclusive com Gabigol e Pedro juntos no ataque - algo inédito para iniciar em sua passagem. A equipe está escalada com: Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Renê; Arão, Gerson, Vitinho e Michael; Gabigol e Pedro.

+ Fla tem 8 jogadores com vínculo perto do fim; veja a duração dos contratos

Para o jogo de hoje, a ideia de Ceni é poupar alguns titulares de olho na partida contra o Unión La Calera, na terça-feira, pela segunda rodada da Libertadores, no Maracanã.

Além de mais um troféu para a coleção na Gávea, a partida vale a manutenção da "era de títulos" recente e ainda pode beneficiar o Rubro-Negro em outros fatores, entre eles a ampliação da hegemonia histórica (leia mais aqui).

+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca