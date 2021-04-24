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Vale taça! Flamengo divulga escalação para enfrentar o Volta Redonda com Pedro e Gabigol juntos

Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda às 19h deste sábado, no Maracanã. O vencedor ficará com a Taça Guanabara; ambos já estão garantidos nas semifinais do Carioca...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 17:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 17:59
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A poucos minutos de entrar em campo, o Flamengo divulgou a escalação da equipe que irá enfrentar o Volta Redonda, a partir das 19h, no Maracanã, em duelo que necessita apenas de uma vitória simples para conquistar a 23ª Taça Guanabara de sua história. E Rogério Ceni promoveu mudanças, inclusive com Gabigol e Pedro juntos no ataque - algo inédito para iniciar em sua passagem. A equipe está escalada com: Diego Alves, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana e Renê; Arão, Gerson, Vitinho e Michael; Gabigol e Pedro.
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Para o jogo de hoje, a ideia de Ceni é poupar alguns titulares de olho na partida contra o Unión La Calera, na terça-feira, pela segunda rodada da Libertadores, no Maracanã.
Além de mais um troféu para a coleção na Gávea, a partida vale a manutenção da "era de títulos" recente e ainda pode beneficiar o Rubro-Negro em outros fatores, entre eles a ampliação da hegemonia histórica (leia mais aqui).
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
O LANCE! transmite o jogo em Tempo Real. O vencedor do duelo leva a Taça Guanabara. Caso haja empate, o Voltaço, atual líder, precisa torcer para o Fluminense não vencer o Madureira neste domingo para chegar às semi do Carioca com o simbólico título desta fase.

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